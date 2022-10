Teatteriarvio: Poikkeustilassa kasvaa solidaarisuus – TTT:n Come From Away on musikaalitiiviste vailla vertaa

Samuel Harjanne lienee tällä hetkellä Suomen työllistetyin musikaaliohjaaja. Tänä syksynä on tullut ensi-iltaan kolmessa kaupungissa hänen ohjaamansa musikaalin Suomen kantaesitys. Kaksi niistä on toki ”koronasiirrännäisiä” eli kevään teatterisulkujen lykkäämiä produktioita – ei Harjannekaan sentään kone ole. Rolf Bamberg Demokraatti

Mutta hyvä hän on. Määrä ei syö laatua. Tampereen Työväen Teatterissa ensi-iltansa syyskuussa saanut kanadalaismusikaali Come From Away – Kaukana kotoa on uusi sulka Harjanteen hattuun Kinky Bootsin, Billy Elliottin, Pienen merenneidon ja tämänsyksyisten Priscillan (Helsingin kaupunginteatteri) ja Hiljaisten siltojen (Turun kaupunginteatteri) seuraksi.

KUN USEIMMAT noista Harjanteen aiemmista menestysohjauksista ovat olleet näyttäviä ja riemunkirjavia, on Come From Away pikemminkin kirjosieppo- kuin riikinkukko-osastoa. Se on harvinaisuus tässä genressä: väliajaton alle kaksituntinen puriste ilman blingehtivää pukuloistoa tai muutakaan ulkoista koristeellisuutta.

Se on harvinaisuus myös siinä mielessä, että päinvastoin kuin monissa musikaaleissa sen henkilöihin voi samaistua ja sen tarinaan on helppo uskoa. Helppoa siksi, että se tarina on tosi.

TEATTERI

Tampereen Työväen Teatteri, suuri näyttämö

Irene Sankoff-David Hein: Come From Away – Kaukana kotoa Suomennos Reita Lounatvuori – Ohjaus Samuel Harjanne – Kapellimestari Tony Sikström/Sean Mayes – Koreografia Mirva Mäkinen – Lavastus Erkki Saarainen – Puvustus Marjaana Mutanen – Valot Eero Auvinen – Äänisuunnittelu Jaakko Tuohimaa – Rooleissa mm. Nina Tapio, Jonna Järnefelt, Pihla pohjolainen, Saska Pulkkinen, Jerry Wahlforss, Heidi kiviharju, Petra Karjalainen, Kaija Kärkinen, Mika Honkanen, Hiski Vihertörmä, Matti Leino, Jari Leppänen/Arne Nylander

Tämän musikaalin takana oleva kanadalaispariskunta Irene Sankoff–David Hein on ollut rohkea, jopa uhkarohkea. Maailmanlaajuisesti mutta erityisesti Pohjois-Amerikkaa järisyttänyt jättitragedia ei ole musikaalille ihan varminta maaperää. 11.9. 2001 tapahtunut WTC-terrori-isku ei olekaan suoranaisesti Come From Awayn aihe, vaan iskun välittömät seurannaisvaikutukset jotka ulottuivat isosti juuri Kanadaan.

Neljällä matkustajakoneella tehdyn terrori-iskusarjan seurauksena Yhdysvaltain ilmatila suljettiin välittömästi. Kaikkien sinne matkalla olleeiden koneiden oli löydettävä uusi laskeutumispaikka. 38 konetta löysi tiensä Kanadan koilliskulmalla sijaitsevalle Newfoundlandin isolle saarelle, ja sen noin 7000 asukkaan pikkukaupungin Ganderin kentälle. Kaupungin väkiluku kasvoi 70 prosenttia parissa tunnissa, kun noin 6 500 lentomatkustajaa ympäri maailmaa (itse asiassa 90 eri maasta!) pelmahti yllätysvieraiksi.

Come From Away kertoo musikaalimuodossa, mutta uskottavasti siitä, millaisen koko Ganderin kaupunkipahasen kestokykyä koetelleen härdellin tuollainen poikkeustilanne aiheutti. Mistä majoitus, ravinto ja tarvittava kriisiapu moiselle määrälle ihmisiä? Mistä saada viranomaisilta tietoa tapahtuneesta, kun koko mantereen tietoliikenneyhteydet ovat kaaoksessa. Miten jakaa tieto ”lentopakolaisille” Entä koska päästään taas ilmaan ja kotiin?

Ennen kaikkea Senkoffin ja Heinin hieno librettoteksti kertoo solidaarisesta lähimmäisenrakkaudesta hädän hetkellä. Siitä, miten kulttuurit kohtaavat, eivät törmää, kun tosi on kyseessä. Juutalainen ja muslimi löytävät yhteisen sävelen, eri mantereilla asuvat, toisilleen ennestään tuntemattomat mies ja nainen rakastuvat, Ganderin koulubussikuskit lopettavat lakkonsa kun kuljetusapu on äkisti tarpeen, turmakoneessa läheisensä menettänyt saa kollektiivisen lohdutuksen jne. – tämä on tosiyhteisöllisyyttä.

COME FROM AWAYN käsikirjoitus on syntynyt laajasta haastattelumateriaalista, jota Sankoff ja Hein kokosivat, kun Ganderissa vietettiin 2011 tapahtuman 10-vuotisreunionia. Musikaalin henkilöt ovat todellisia, jopa heidän nimensä on otettu suoraan oikeilta ihmisiltä.

Musikaalin pääosassa ovat kuitenkin kollektiivit. Toisen muodostavat kaupunginjohtajasta bussikuskeihin yhteen hiileen puhaltavat ganderilaiset, toisen monia eri kansallisuuksia, kulttuuritaustoja ja uskontoja edustavat lentomatkalaiset.

Molempia porukoita esittäää TTT:n hieno, vain 15-henkinen ensemble (plus kuusihenkinen orkesteri, joka sekin pääse roolihenkilöiksi loppupuolen riehakkaassa kapakkajuhlassa), eli tuplauksia ja triplauksia riittää.

Juuri siinä on ohjaaja Harjanteen vahvuus tällä kertaa. Hän tekee kaoottisesta lähtötilanteesta sujuvasti etenevää musiikkiteatteria, jossa jokainen laulu kuljettaa tarinaa. Näin kokonaisuudesta tulee todella kompakti. Voin täyttä totta tarkoittaen sanoa, että Come From Away on muodoltaan timmein musikaalituuotanto, jonka ole koskaan nähnyt – ja ensimmäisen näin jo alta kymmenvuotiaana 1960-luvun puolella.

ISOSTA ROOLIKIRJOSTA on turha alkaa poimia esiin erikseen näyttelijöitä. Todetaan vain kuriositeettisina esimerkkeinä, että Nina Tapio esitettävänä on yhden koneen kippari Beverly Bass, joka myös on American Airlinesin historian ensimmäinen naislentokapteeni kaupallisessa liikenteessä, ja että Heidi Kiviharju on Ganderin eläinhoitolan pomo Bonnie Harris, joka pelasti hätälaskun tapahtuessa lentokoneen ruumasta koko joukon eläimiä, muun muassa raskaana olevan simpanssin.

Niin kiinnostavia hahmoja kuin ovatkin, hekin ovat vain osa kollektiivia, jossa jokainen lenkki pitää, niin roolin haltuunotossa kuin lauluhommissa.

TTT:n Come From Awayn koko paketti on niin hyvin kasattu, että kun esitys on alle kahdessa tunnissa ohi, joutuu huokaisemaan, että olisi tätä pidempäänkin katsonut. Niin ei minulle musikaalien kohdalla monesti tapahdu.