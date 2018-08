Teatteriarvio: Sampo 2018 -nukketeatterifestivaali alkoi hienoilla vierailuesityksillä

Nukketeatteri Sampo järjesti viime vuonna ensimmäisen kerran Helsingin Juhlaviikkojen yhteistyöfestivaalina aikuisille ja lapsille suunnatun kansainvälisen nukketeatterifestivaalin. Nyt se saa jatkoa Sampo 2018 -festivaalina. Keskiviikkona alkanut ja sunnuntaihin asti jatkuva tapahtuma sisältää reippaasti yli kymmenen eri näytelmää, joista lähes jokaisesta on useampi esitys. Kotimaisten esiintyjien lisäksi mukana on vierailevia teattereita Englannista, Tsekistä ja Slovakiasta. Esityksiä on myös helppo katsoa parikin peräkkäin, koska suurin osa esityspaikoista sijaitsee hyvin lähellä toisiaan ja esitysten kesto vaihtelee puolesta tunnista tuntiin. TEATTERI Sampo 2018 kansainvälinen nukketeatterifestivaali Stephen Mottram The Parachute & Watch The Ball Idea, nuket ja esitys Stephen Mottram – Musiikki Sebastian Castanga Lutkovno Gledališče Maribor Oikeusjuttu tai Josef K:n murheellinen tarina

Teksti, musiikki, ohjaus Matija Solce – Dramaturgia Jelena Sitar Cvetko – Nuket ja lavastus Primož Mihevc – Valot Matija Solce ja Miljenko Knezoci – Puvut Svetlana Maloic – Esiintyjät Miha Bezeljak ja Miha Arh

Vaikka Suomessa edelleen hyvin usein mielletään nukketeatterin olevan vain lastenteatteria, se ei kansainvälisesti ajatellen ole koskaan ollut niin. Siksi onkin ilahduttavaa, että festivaalin ohjelmistossa on vahva painotus aikuisille suunnattuun nukketeatteriin.

Ja oikeastaan sana ”nukketeatterikin” on hieman harhaanjohtava, sillä nykynukketeatteri on pikemminkin teatterin eri keinojen sulatusuuni, jossa mukana on niin fyysistä kuin visuaalistakin teatteria, musiikkia sekä tanssia ja ”nukkena” voi olla ihan mikä tahansa tavara tai täysin uusi itse rakennettu esine.

Sampo 2018 -festivaali alkoi ulkomaisilla vierailuilla, joista kaksi oli suunnattu aikuisille.

Brittiläisen Stephen Mottramin kahdesta sanattomasta pienoisteoksesta ”The Parachute” (”Laskuvarjo”) oli mustan teatterin tekniikkaan perustuva kertomus ihmisen elämänkaaresta nuoruudesta vanhuuteen.

Mustassa teatterissa pimeydessä näkyvät vain fosforivärillä maalatut valkoiset esineet. Näin pystytään luomaan monenlaisia illuusioita.

Parachute -esityksessä kaikki hahmot ja esineet muodostuivat joko palloista tai puikoista, joiden välisen tyhjyyden katsojan aivot ”täydensivät”. Hyväntuulisen lämminhenkinen esitys oli täynnä pieniä liikkeellisiä ja ilmaisullisia oivalluksia, jotka kuvasivat elämän kulkua nuoruuden rakkaudesta perheen perustamisen kautta vanhuuteen. Esitys myös muistutti, että aina kannattaa olla utelias, eikä sulkea itseään omien käsitystensä vankilaan, vaan hypätä sillä laskuvarjolla tuntemattomaan.

Rennon ja taitavan Mottramin toinen pienteos ”Watch The Ball” (”Katso palloa”) oli hiukan ironinenkin absurdi esitys, jonka varsinainen sisältö oli näyttää, miten monin tavoin nukkenäyttelijä toimii ja miten lopulta se onkin oikeastaan katsoja, joka luo näkemänsä hahmot eläviksi.

Kyynistä, mutta hulluttelevaa

Slovakialaisen Lutkovno Gledališče Maribor -teatterin esitys ”Oikeusjuttu tai Josef K:n murheellinen tarina” perustui Franz Kafkan romaaniin ”Oikeusjuttu”.

Romaani ja sen tapahtumat olivat kuitenkin vain lähtökohta tässä melko kyynisessä, mutta myös hulluttelevassa tulkinnassa yhteiskunnan koneistosta ja sen toiminnasta. Myös esitystilan molemmin puolin istunut yleisö oli osa esitystä välillä ihan konkreettisestikin, mutta vähintään oikeussalin todistajina tai jopa syytettyinä.

Toiminnan keskipisteenä oli iso puinen laatikko, jota näyttelijät Miha Bezeljak ja Miha Arh käyttivät hyvin monin tavoin. Sinne kadottiin, sieltä ilmestyivät neljä oikeuden jäsentä (pelkkä pää sorminukkena) ja se toimi myös Josef K:n yksityiselämän tapahtumapaikkana.

Välillä lähes raivokkaan energinen esitys käytti fyysisen ja esineteatterin keinoja laidasta laitaan. Mustissa nahkapalatakeissaan Bezeljak ja Arh käyttivät laajaa osaamistaan intensiivisen voimallisesti. He olivat yhtä aikaa hurjia ja herkkiä. Kiihkeä esitys ei taatusti jäänyt jättämättä jälkeään katsojaan.