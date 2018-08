Teatteriarvio Tampereen festivaalin loppuhuipennuksesta: Koreita kokotteja ja könsikkäitä Pariisin bordellinpunaisessa yössä

Tampereen Teatterikesän loppunhuipentuma on monena vuonna koettu Tampere-talossa, josta on tullut vakioesityspaikka festivaalin suurimuotoisimmille ja usein teatteria monitaiteellisesti lähestyville esityksille. Tänä vuonna tuon kiitollisen ohjelmistopaikan oli saanut unkarilainen Recirquel Company Budapest, joka otti Tampere-talon ison tilan haltuun visuaalisesti komealla sirkuskabareellaan.

Recirquel Company on vielä nuori ryhmä. Sirkuksen, teatterin ja esitystaiteen yhdistelemisen tarjoamista mahdollisuuksista viehättynyt Bence Vági kokosi vuonna 2012 ympärilleen toistakymmentä nuorta unkarilaista nykysirkuksen taitajaa ja alkoi kehitellä ison mittakaavan estradiesityksiä. Kun kotimaan näyttämöt oli valloitettu, ryhmä alkoi niittää mainetta ympäri Eurooppaa.

Tällä hetkellä Recirquelilla on ohjelmistossaan neljä eri esitystä eli kaikki, jotka se on kuudessa vuodessa aikaan saanut. Niistä maailmalla kysytyin on ollut vuonna 2014 ensiesitetty ”Paris de nuit” (”Öinen Pariisi”), joka saatiin nyt myös Tampereelle, ja joka viime vuonna valloitti Edinburghin maineikkaan Fringe-festivaalin peräti 22 esityksen putkella.

Näyytävää katseltavaa, tarinallisesti tyhjempää

Jonnekin maailmansotien välisten vuosien Pariisin syntiseen yöhön sijoitettuva esitys on alkutunnelmiltaan kiihkeän dekadentti. Ilmapiiri on sakea kielletyn hedelmän houkutuksista, kun kabareeravintolaa kansoittavat prostituoidut, gigolot, parittajat heidän asiakkaansa ja muut onnenonkijat. Nautintoja tuntuisi olevan tarjolla molemmille sukupuolille ja kaikille seksuaalisille suuntauksille.

Tampere-talon näyttämö oli verhoiltu bordellinpunaiseen plyysiin ja sama oli pääväri valospoteissakin. Esiintyjien asut olivat niukkoja ja vietteleviä: saumasukissa, korseteissa, piukoissa pöksyissä ja nahkaremeleissä ei ollut säästelty. Naiset näyttivät häpeilemättä kokoteilta ja miehet könsikkäiltä, myös gay-maustein.

Paris de nuit ei kuitenkaan kertonut sitä tarinaa, josta oli heitetty lupaus ilmaan. Avoimen vihjaavan ylöspanon ympärille ei rakentunut kunnollista draamakaarta. Unkarilaisten show oli ennemminkin yhtenäisesti puvustettu ja dekoroitu sirkusnumeroiden kimara, kuin teemaansa tarinallisesti hyödyntävä esitys. Sirkusshowna kautta linjan ookoo ja hetkittäin loistokas, mutta ei lumoava, ei mykistävä.

Akrobaattiset numerot trapetseilla, köysissä ja vaijerilla olivat toki tyylikkäästi koreografiotuja. Lähimmäs jotain kertovaa elementtiä päästiin loppupuolen klovnerianumerossa, jossa pariskunta kinasteli ja tappeli elintilasta korkealla heiluvassa lampussa. Erilainen, hauska akrobaattinen pala.

Recirquelin sirkustaiteilijoita, tanssijoita ja yhtä laulusolistia säesti live-bändi, joka jäi tai jättäytyi aika statistiseen rooliin. Sääli, sillä esityksen pariisilaishenkinen soundtrack kuulosti vähän sordinoitunakin varsin mukavalta.

Tyylikkäästi toteutettu Paris de nuit tarjosi paljon silmänruokaa, mutta ei juuri muuta. Tampereen Teatterikesässä aiempina vuosina nähdyissä, esimerkiksi ruotsalaisen Cirkus Cirkörin esityksissä, on ollut sisältöä tarjolla toisella tapaa.

Tampereen Teatterikesä

Recirquel Company Budapest (Unkari)

Paris de nuit

Ohjaus, käsikirjoitus ja koreografia Bence Vági – Sävellys Péter Sárik – Lavastus Bence Vági, Árpád Iványi – Puvustus Kriszta Berzsenyi – Valot Zsolt Kiss