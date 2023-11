Teatteriarvio: Tyttökirjaklassikko ilahduttaa Lahdessa – Vihervaaran Annassa piisaa asennetta

Kanadalaisen kirjailijan L. M. Montgomeryn Vihervaaran Anna -tyttökirjasarjaa on käännetty 30 kielelle, ja sen myyntiluvut lasketaan kymmenissä miljoonissa. Marja Welin

Kirjasarjan tapahtumat sijoittuvat Kanadaan Prinssi Edwardin saarella sijaitsevaan fiktiiviseen Avonlean pikkukaupunkiin. Montgomeryn sai idean kirjaansa tositarinasta, sillä Prinssi Edwardin saarelle eräälle maatilalle todellakin lähetettiin tyttö pojan sijasta.

Vihervaaran Anna on tarina orpotytöstä, joka päätyy kasvatiksi sisaruspari Matthewin ja Marillan hoteisiin. Alun perin he toivoivat poikaa Matthewin apuriksi, mutta orpokodin sähläysten vuoksi heille tuleekin tyttö. Eläväinen ja mutkaton Anna omaa mahtavan mielikuvituksen ja uskoo vahvasti parempaan tulevaisuuteen.

Kirjasarja kertoo myös ajasta, jolloin luokkajako ihmisten välillä oli vahva, ja köyhät olivat toisen luokan kansalaisia.

TEATTERI

Lahden kaupunginteatteri, Eero-näyttämö

L. M. Montgomery: Vihervaaran Anna Sovitus Henna Piirto – Ohjaus Laura Mattila – Lavastus Alisha Davidow – Rooleissa Nenna Tyni, Jori Halttunen, Annukka Blomberg, Sara Pirhonen, Anna Pitkämäki, Aki Raiskio, Akseli Lehtinen, Liisa Vuori, Sanna Hyvärinen, Luukas Rannankari

ONKO VAIN unohtunut klassikkohyllyyn vai mikä lie syynä siihen, että Suomessa Vihervaaran Annaa ei näyttämölle ole juurikaan tehty. Täytyy mennä ajassa 1990-luvun alkuun, että siitä löytyy viimeisin esityshavainto – silloin sitä esitettiin Wasa Teaterissa.

Lahden kaupunginteatterissa on tartuttu Montgomeryn kirjasarjan ykkösosaan Annan nuoruusvuodet (ilmestyi 1909). Henna Piirron sovittama ja Laura Mattilan ohjaama esitys on uskollinen alkuperäistekstille. Kirjan ilmestymisajalle ominainen vahva uskonnollisuus on vain jätetty tarinasta pois. Lapsikatsojia ajatellen orpoutta käsitellään hienovaraisesti: Anna kertoo eräässä kohtauksessa vanhempien kuolleen, mutta toteaa päälle, että ”entäs sitten”. Orpoudesta huolimatta Anna ei ole päähän potkittu surkimus, vaan teräväpäinen selviytyjä.

Piirron selkeässä ja ehyessä sovituksessa on paljon riemastuttavaa tilannekomiikkaa. Avonlean pienessä yhteisössä kaikki tuntevat toisensa ja toistensa tekemiset. Annakaan ei välty kiperistä tilanteista suorapuheisuutensa ja mielikuvituksensa tähden. Kyläläiset pitävät temperamenttista tyttöä vähintään outona, mutta ystäviäkin Anna saa ja erityisen sydänystävän vauraan kodin ainoasta lapsesta Dianasta.

Laura Mattilan ohjauksessa näyttämöllä on liikettä joka tasolla. Kekseliäät ratkaisut ja näyttelijöiden kehonkielen käyttö monissa tilanteissa kuten junalla matkustamisessa, kavioiden kopseessa ja hevosrattaiden äänessä ovat oikein oivaltavia.

ORPOTYTTÖ ANNASSA on Nenna Tynin esittämänä valloittavaa säteilyä. Tyni tekee roolin valloittavasti ja lempeydellä, ja tuo hahmoon myös vauhtia ja sähäkkää temperementtisuutta. Anna säteilee orpoudesta huolimatta positiivista energiaa, ja uskoo siihen, että jokainen voi vaikuttaa elämäänsä: ”Kaikki on kiinni asenteesta”, hän sanoo .

Annan kasvatusäitiä Marillaa esittävä Annukka Blomberg tekee myös vaikuttavan roolityön. Marilla ei aluksi tahdo hyväksy orpokodin heille lähettämää tyttöä, mutta pikku hiljaa kylmäkiskoinen vanhapiika alkaa hyväksyä Annan ja niin Marillasta kuoriutuu esille lämmin ja inhimillinen nainen. Samaa inhimillisyyttä löytyy Jori Halttusen sympaatisesti näyttelemässä, hieman syrjäänvetäytyvässä vanhapoika Mathewissa.

Osalla näyttelijöistä, kuten Anna Pitkämäellä, on kaksoisroolit. Hänen herkulliseksi karrikoimansa rouva Lynde on verrattoman hauska hahmo naisesta, joka ehtii tarkkailla muita ihmisiä ja levittää juoruja. Aki Raiskio tekee samassa hengessä mainion opettajahahmon. Sara Pirhonen näyttelee rikkaan perheen ainoaa tytärtä Dianaa, joka löytää Annasta ystävän, ja samalla uutta virkeyttä tylsäksi käyneeseen arkeensa.

Esityksen visualisointi on kauniisti toteutettu. Alisha Davidowin lavastus on yksinkertainen, mutta toimiva, ja saa lisäpotkua videoprojisoinneista, jotka luovat näyttämölle erilaisia maisemia.

Jo alkusyksystä ensi-iltansa Lahdessa saanut Vihervaaran Anna on teatterinautintoa parhaimmillaan, joten ei ihme, että sen esitykset jatkuvat pitklle kevääseen. Raikas, alkutekstille oikeutta tekevä näytelmä avautuu kaikenikäisille katsojille.