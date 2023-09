Teatteriarvio: Ujuni Ahmedin tarina saa Kansallisteatterissa raikkaan ja värikkään näyttämötoteutuksen

Päiväkirjamainen kokonaisuus avaa näkymiä maahanmuuttajatytön elämänvaiheisiin ja peräänkuuluttaa vähemmistön oikeuksia. Eeli Vilhunen

Tytöille, jotka ajattelevat olevansa yksin kertoo Somaliassa syntyneestä ja nuorena Suomeen muuttaneesta Ujuni-nimisestä tytöstä. Tarina kuvaa kasvamista kahden maan ja kulttuurin puristuksessa. Yhteisönsä ankaran silmän alla varttuva Ujuni joutuu pienestä pitäen luovimaan kahden hyvin erilaisen ja ristiriitaisen maailman välillä.

Esityksen alku vie katsojan suoraan ysärinostalgian ytimeen. Spice Girls soi ja tyttöenergia valtaa näyttämön. Nyt ollaan tyttöjen asialla!

Kantaesitys perustuu Kansallisteatterin kotikirjailija ja yhteiskuntavaikuttaja Ujuni Ahmedin ja kirjailija Elina Hirvosen vuosi sitten ilmestyneeseen romaaniin, joka ammentaa Ahmedin omakohtaisista kokemuksista.

Kansallisteatterissa tehdäänkin tänä syksynä historiaa: ensimmäistä kertaa kansallisella päänäyttämöllämme nähdään esityksen pääosissa afrikkalaistaustaisia naisia. Samalla Kansallisteatteri siirtyy tälle vuosikymmenelle, heijastamaan moninaista yhteiskuntaamme. Voisi sanoa, että oli jo aikakin.

TEATTERI

Suomen Kansallisteatteri, Suuri näyttämö

Ujuni Ahmed-Elina Hirvonen: Tytöille, jotka ajattelevat olevansa yksin Ohjaus ja dramatisointi Satu Linnanpuomi – Koreografi Ima Iduozee – Lavastus Tinja Salmi -Puvustus Sanna Levo – Äänisuunnittelu Moe Mustafa – Valot Tomi Suovankoski – Videosuunnittelu Ville Virtanen – Naamiointi Minttu Minkkinen – Rooleissa Safiya Abukar, Emilia Neuvonen, Yasmin Ahsanullah, Amaal Ali, Elssa Antikainen, Jani Karvinen, Pirjo Määttä, Jasir Osman, Ilja Peltonen, Julianna Kauhaniemi, Lilja Kervinen

UJUNI AHMED on tullut tunnetuksi tyttöjen sukuelinten silpomista ja kunniaväkivaltaa vastustavasta työstään. Tytöille, jotka ajattelevat olevansa yksin rakentuukin monelta osin tämän taistelun ympärille. Yhä edelleenkin naisen asema on usein alisteinen ympäröivän yhteisön kunnialle.

Kotinsa naisiin kohdistuvaa kontrollia Ujuni pakenee milloin ostarille, milloin kielletyille tanssitunneille. Toisaalta kodin ulkopuolella odottaa myös Suomen ennakkoluuloinen kantaväestö, joka saa kokemaan ulkopuolisuutta ja häpeää. Käänteentekevä vapauden tunne ja palo muuttaa asioita löytyy Tyttöjen talosta, joka nousee näyttämön sisältä kuin keidas ja vie Ujunin elämän uudelle polulle.

Safiya Abukar nähdään nuorena Ujunina. Hän on roolissaan loistava, oikea löytö! Abukar on esiintyjänä valovoimainen ja työskentelyssään huimaavan varma sekä tarkka.

Aikuisen Ujunin roolin tekee karismaattinen Emilia Neuvonen. Neuvosen pieteetillä tulkitsema Ujuni kulkee esityksessä paitsi sisällä tarinan maailmassa, myös sen ulkopuolella tapahtumia yleisölle jäsentävänä kertojana.

Näyttelijäntyö on kauttaaltaankin luontevan ilmavaa ja lavalla nähdään monta mieleenjäävää sivuroolisuoritusta. Jasir Osman on esityksessä Ujunin koulukaveri ja vastaa monesta yleisöä naurattaneesta kohtauksesta. Elssa Antikainen vakuuttaa Ujunin äidin roolissa, jhänessä näyttäytyy raastavalla tavalla sekä rakkaus että kontrolli mutta myös Somalian historia. Äiti on kasvanut kotimaassaan aikana, jolloin nainen saattoi vielä pukeutua ja elää vapaammin. Tyttärelle samat vapaudet eivät enää päde. Uskonnon tulkinnanvaraisuus ja aikaan sidottu luonne heijastetaan vaikuttavasti näyttämölle.

Esityksen ohjauksesta ja dramatisoinnista vastaa Satu Linnapuomi, joka on aiemmin luotsannut Nuorten Kansallisteatteri -ryhmää. Linnapuomin kokemus nuorten ohjaamisesta näkyy myös tässä produktiossa, jonka ensemblessä on mukana monta nuorta näyttelijää.

KANSALLISTEATTERIN uusia ovia aukova esitys kohdistaa katsettaan yhteiskuntaamme, jossa maahanmuuttajanaisia koskevat asiat jäävät helposti muiden asioiden jalkoihin. Lisäksi tämän päivän todellisuus nostetaan framille: kuluneen kesän rasismikeskustelu ja hallituksemme jäsenten toiminta saa suoraa kritiikkiä.

Raskaat teemat eivät kuitenkaan tee esityksestä raskasta. Miltei kolmen tunnin pituudesta huolimatta Tytöille, jotka ajattelevat olevansa yksin säilyy raikkaana ja vaikeiden aiheiden ohella kuvataan rakastavaa perhettä, lämpöä ja elämäniloa sekä uskonnon merkityksellisyyttä.

Raikkaus huokuu myös värikkäässä visuaalisuudessa, jonka kantavana voimana ovat kukka-aiheet. Ne näkyvät muun muassa Tinja Salmen katsomoa ja näyttämöä sulauttavassa lavastuksessa sekä käytettävässä rekvisiitassa. Sanna Levon pukusuunnittelu ryydittää näyttämökuvan värikylläisyyttä entisestään.

Representaatiolla todella on merkitystä. Sen ymmärtää jälleen kerran paikan päällä katsomossa. Toiveikkaan ja kauniin lopun jälkeen yleisö osoittaa suosiotaan seisten.