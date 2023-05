”Teemme kaikkemme, että asiakasturvallisuus säilyy” – ympärivuorokautista palveluasumista uhkaa lakko tiistaista alkaen

Yksityiset sosiaalipalvelun toimijat pyrkivät turvaamaan asiakasturvallisuuden ensi viikolla todennäköisesti alkavan lakon aikana. Tehtävää vaikeuttaa se, että lakko koskettaisi myös ympärivuorokautista hoivaa tarvitsevia. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Yksityisen sosiaalipalvelualan henkilöstöä edustavat liitot Tehy, Super ja Erto ovat antaneet lakkovaroituksen viiden vuorokauden lakosta tiistaista lähtien.

Attendo, Esperi Care ja Mehiläisen Mainiokodit ovat toimijoita, joihin lakko muun muassa kohdistuisi. Attendon toimitusjohtaja Virpi Holmqvist ja Mainiokotien liiketoimintajohtaja Niklas Härus ovat varautuneet lakkoon esimerkiksi vuokrahenkilöstöön tukeutumalla ja hyödyntämälle esihenkilöiden työpanosta.

Molemmat toimijat korostavat asiakasturvallisuuden säilymisen tärkeyttä lakon ajan.

- Teemme kaikkemme, että asiakasturvallisuus säilyy Attendon seitsemässä kohteessa, joita lakko koskee, sanoo Holmqvist.

Härus kuvailee tilannetta erittäin haasteelliseksi, sillä kyse on asukkaista, jotka tarvitsevat ympärivuorokautista hoivaa ja henkilökunnan jatkuvaa läsnäoloa.

- Olemme tehneet varautumissuunnitelman, jolla toiminta ja asukasturvallisuus pysytään turvaamaan lakkoaikana, Härus kommentoi.

Holmqvist kertoo, että Attendo on varautunut lakkoon yhteistyössä hyvinvointialueiden kanssa, mutta ei osaa arvioida vielä, kuinka monta työntekijää on tiistaina lakon alkaessa saapumassa töihin.

- Työntekijöillä ei ole lainmukaista velvoitetta kertoa lakkoon osallistumisesta, hän muistuttaa.

Esperi Caren henkilöstöjohtaja Pia Pallasto sanoo, että asukkaita ei jouduta lakon aikana siirtämään yksiköistä. Lisäksi mahdollisia resurssipuutoksia on jo paikattu ja tullaan paikkaamaan lakkoviikolla tarpeen vaatiessa.

- Tällä hetkellä tilanne vaikuttaa vakaalta. Silti on mahdollista, että lakon piirissä olevat kodit saattavat joutua toimimaan hetkellisesti normaalia pienemmällä henkilöstömäärällä.

Tiistaina alkavaksi ilmoitetun lakon lisäksi ammattiliitot ovat antaneet varoituksia seuraavista lakoista, jos sopua ei löydy.

”Hyvinvointialue on aina vastuussa siitä, että hommat pyörivät.”

TYÖNANTAJAPUOLI eli Hyvinvointiala Hali on korostanut huolta siitä, että lakko kohdistuisi kaikkein hauraimpiin asiakasryhmiin.

Työmarkkinajohtaja Tuomas Mänttäri sanoi keskiviikkona tiedotteessa olevansa erityisen huolissaan siitä, että ”normaalien työmarkkinakäytäntöjen mukaisesti lakkojen ulkopuolelle ei ole rajattu edes asiakkaan hengen ja terveyden kannalta välttämättömiä töitä”.

- Ongelma on se, että toimialan isoimmat ammattiliitot Super ja Tehy, joissa on pääosa koulutetuista hoitajista, jotka hoitavat muun muassa lääkehoitoa, eivät ole tehneet tuota varaumaa, Mänttäri sanoo STT:lle.

Esimerkiksi Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL on sanonut rajanneensa työnseisauksen ulkopuolelle asiakkaan terveydentilasta johtuvat, työntekijän jatkuvaa ja välitöntä läsnäoloa edellyttävät tehtävät, joiden suorittaminen on välttämätöntä asiakkaan hengen vaarantumisen ehkäisemiseksi.

Hoitajaliitto Superin puheenjohtaja Silja Paavola painottaa, että työtaistelun aikana vastuu asiakas- ja potilasturvallisuudesta on työnantajalla ja lopulta hyvinvointialueilla. Hän lisää, että lakkovaroitus on annettu lain puitteissa kaksi viikkoa ennen sen alkamista.

- Fakta on, että hyvinvointialue on aina vastuussa siitä, että hommat pyörivät. Jos ei ole muuta keinoa, he joutuvat siirtämään vuodeosastoille heikompikuntoisia, Paavola sanoo.

- Esimerkiksi suojelutyön antaja on hyvinvointialue. Samaa vastuuta ei ole yksityisellä toimijalla.

Tehyn neuvottelupäällikkö Vappu Okkeri sanoo, että Mänttärin lausunto on Tehyn, Superin ja Erton osalta virheellinen ja että sen pyrkimys on vaikuttaa työtaisteluun.

- Viimeksi maanantaina olemme sanoneet sovittelijan luona, että emme ole missään nimessä kieltäytyneet keskustelemasta työtaistelun rajauksista, jos tarvetta niille on.

Okkeri sanoo, ettei rajauksiin liittyviä yhteydenottoja ole tullut.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira totesi perjantaina, että asiakasturvallisuus yksityisissä sosiaalipalveluissa on varmistettava myös lakon aikana.

- Järjestämisvastuussa olevien hyvinvointialueiden on yhdessä palvelutuottajien kanssa turvattava kiireelliset ja välttämättömät sosiaalipalvelut, tiedotteessa sanotaan.

NIIN Halin kuin Superin ja Tehyn näkökulmasta vaikuttaa melko todennäköiseltä, että lakko alkaa tiistaina.

- Tilanne näyttää sikäli vaikealta, että me olemme tehneet poikkeuksellisen ison palkankorotustarjouksen, joka on 11,2 prosenttia kahden ja puolen vuoden aikana, mutta ammattiliitot ovat sanoneet, että se ei riitä alkuunkaan, Halin Mänttäri sanoo.

- Ammattiyhdistysten on pakko ymmärtää toimialan talouden realiteetit, hän jatkaa.

Tehyn Okkeri muistuttaa, että yksityisen sosiaalipalvelualan palkat ovat satoja euroja jäljessä verrattuna julkiseen sektoriin.

- Olemme vuonna 2018 olleet vastaavassa tilanteessa valtakunnansovittelijalla, ja silloin on sovittu siitä, että työnantajat sitoutuvat jatkossakin kuromaan perusteetonta palkkaeroa. Vähimmäisvaatimus on se, että palkkaeroa sitoudutaan korjaamaan, Okkeri sanoo.

Superin Paavola pahoittelee sitä, ettei viikolla ole tullut kutsua neuvottelupöytään työnantajaosapuolelta tai valtakunnansovittelijalta.

- Tässä olisi ollut monta päivää aikaa neuvotella.

Perjantaina oli valtakunnansovittelijan viimeinen mahdollisuus pyytää työ- ja elinkeinoministeriötä tarvittaessa siirtämään lakkoa.

