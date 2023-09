Tehy sulkee somekanaviensa kommentoinnin – ”Trollauksesta on tullut yhä organisoidumpaa”

Sote-ja kasvatusalan palkansaajajärjestö Tehy sulkee kanaviensa kommenttikentät Facebookista ja X:stä. Tehyn viestintäasiantuntija Jan-Olof Eriksson perustelee päätöstä kanavien räikeän asiattomalla kielenkäytöllä, trollauksella ja disinformaatiolla. DEMOKRAATTI Demokraatti

– On aika puhaltaa pilliin. Tehy ry sulkee Facebookista ja X:stä kommenttikentät toistaiseksi, Eriksson sanoo Tehyn tiedotteessa.

Eriksson kertoo kirjoittaneensa asiattomasta käytöksestä Tehyn some-kanavissa jo kolme vuotta sitten. Tilanne on hänen mukaansa entisestään pahentunut viime aikoina.

– Trollauksesta on tullut yhä organisoidumpaa, ja algoritmit ruokkivat negatiivista meteliä. Osa trollaa huvikseen; osalla on omia tarkoitusperiään taustalla. Kielenkäyttö on usein täysin asiatonta, ketjuja on siivottava useita kertoja päivässä.

TEHY on Erikssonin mukaan somen suurin ammattijärjestö, joten sen kanavia seuraa suuret määrät ihmisiä.

– Onko tarkoituksenmukaista, että mahdollistamme tällaisen keskustelukulttuurin tai esimerkiksi ay-vastaisen propagandan levittämisen kanavissamme? Tai onko järkevää resurssien käyttöä sitoa henkilöstömme työaikaa keskustelujen jatkuvaan siivoamiseen? Minusta ei ole.

Asiattomat kommentit eivät Erikssonin mukaan vaikuta olevan peräisin Tehyn jäseniltä.