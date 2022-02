Ruotsi ei pelaa Venäjää vastaan jalkapallon miesten mahdollista MM-karsintaottelua, ilmoitti Ruotsin jalkapalloliitto. Aiemmin lauantaina Puola ilmoitti vastaavan päätöksen. Kieltäytymisten syynä on Venäjän tekemä laajamittainen hyökkäys Ukrainaan. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Venäjän on ollut määrä isännöidä Puolaa 24. maaliskuuta MM-jatkokarsintaottelussa, ja ottelun pelipaikaksi on merkitty Moskova. Jos Venäjä voittaisi kalenteriin merkityssä ottelussa Puolan, sen pitäisi isännöidä ratkaisevassa karsintaottelussa Ruotsi-Tshekki-ottelun voittajaa 29. maaliskuuta.

Ruotsin jalkapalloliitto vaatii, että Kansainvälinen jalkapalloliitto Fifa sulkee Venäjän MM-jatkokarsinnasta.

- Mutta tekee Fifa sitten mitä tahansa, me emme pelaa Venäjää vastaan maaliskuussa. On vaikea uskoa, että Fifa jättäisi vaatimuksemme huomioimatta. Venäjä ei voi ottaa osaa niin kauan, kuin tämä hulluus on menossa, Ruotsin jalkapalloliiton puheenjohtaja Karl-Erik Nilsson sanoi tiedotteessa.