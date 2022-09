Tekikö hallitus vaalibudjetin? Sanna Marin kommentoi: ”Me elämme sotataloudessa”

Hallitus on saanut päätökseen hallituskauden viimeisen budjettiriihen. Hallituksen keskeiset ministerit kertoivat päätöksistä tiedotustilaisuudessa torstaina iltapäivällä. Rane Aunimo Demokraatti

Oppositiosta arvosteltiin riihen tuloksia heti ”vaalibudjetiksi”.

”Päätitte sitten tehdä vaalibudjetin – seuraava hallitus hoitaa ikävät hommat?” kokoomuksen kansanedustaja Sanni Grahn-Laasonen sivalsi Twitterissä.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo oli samoilla linjoilla omassa päivityksessään.

”Suomalaisilla on edessään kova talvi, tukea tarvitaan, se on selvä. Marinin hallituksen neljän vuoden velkapolitiikka jättää kuitenkin raskaan perinnön. Kokoomus lähtee siitä, että myös tulojen kasvattamiseen pitäisi panostaa. Se on ainoa tapa turvata suomalaisten hyvinvointi.”

Kysymys vaalibudjetista nousi esille myös tiedotustilaisuudessa.

”Me elämme sotataloudessa. Me kannamme huolta ihmisten ostovoimasta korkean inflaation takia, me kannamme huolta ihmisten kyvystä maksaa erittäin kalliita sähkölaskuja tulevana talvena mikäli nämä sitten toteutuvat pahimpien uhkakuvien mukaisesti. Se iso kuva, josta olemme paljon keskustelleet tämän budjettiriihen yhteydessä, on liittynyt Ukrainan sotaan ja siihen, että Euroopan kansalaisilla riittää tukea auttaa Ukrainaa tässä tilanteessa”, pääministeri Sanna Marin (sd.) kommentoi.

Marin sanoi, että jo nyt on kuultu ympäri Eurooppaa äänenpainoja, joiden mukaan rauha pitäisi solmia hinnalla millä hyvänsä.

”Iso kehys ja iso kuva on se, että me haluamme kansallisvaltiona tukea ihmisiä, jotta ihmisten tuki Ukrainaa kohtaan säilyy. Ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin että Ukraina voittaa sodan ja siihen he tarvitsevat meidän apua: pakotteita, niin rahallista tukea, aseellista tukea, humanitääristä apua kuin myös sitä, että me vastaanotamme Ukrainasta pakenevia ihmisiä.”

MYÖS valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk.) sanoi, että nyt haluttiin varmistaa kansalaisten tuki Ukrainalle myös niin, että energian hinnan nousu ei muodostu kenellekään kohtuuttomaksi.

”Tietenkin valtionvarainministerinä esittelisin huomattavasti mieluummin sellaisen budjetin, jossa alijäämä olisi jo kääntynyt alaspäin miljardeilla, tietenkin, mutta jo keväällä oli selvää – sille oli laaja yhteiskunnallinen tuki myös eduskunnassa – että puolustusministeriön ja rajaturvallisuuden vahvistaminen toteutetaan uusina merkittävinä lisämenoina.”

Valtiontalouden alijäämän kasvaa valtiovarainministeriön aiemmasta ehdotuksesta ensi vuodelle 1,7 miljardilla, eli kaikkiaan 8,1 miljardiin euroon.

”Ja mitä tulee ostovoimatoimiin olen pitänyt periaatteena kahta seikkaa. Nämä kaikki ovat määräaikaisia, koska lähdemme siitä tavoitteesta, että tämä Euroopan ja maailman laajuinen hintojen nousu on väliaikaista, siksi toimetkin ovat määraikaisia. Pidin kiinni myös periaatteesta, että tämä esitys tehtiin aiemmin sovitun menokehyksen mukaisena. Ja kyllä, on ihan totta, etten ollut valmis puoltamaan nyt leikkauksia sosiaaliturvaan pienituloisille tai koronavuosien jälkeen lasten ja nuorten koulutukseen. Se oli arvovalinta, koska elämme poikkeuksellista aikaa.”