Teknologiateollisuudelta painava viesti poliitikoille maahanmuutosta

Teknologiateollisuuden yritysten liikevaihdon kasvun arvioidaan alkuvuoden tilauskehityksen perusteella hidastuvan tai pysähtyvän kokonaan kuluvana vuonna, kertoo Teknologiateollisuus ry:n tuore tilauskanta- ja henkilöstötiedustelu. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Teknologiateollisuuden pääekonomistin Petteri Rautaportaan mukaan suhdanne on kehittynyt aika pitkälti odotusten mukaisesti.

- Pitkin viime syksyä näytti koko ajan siltä, että hyvin jatkuneet koronan jälkeiset kasvun vuodet alkavat jäämään taaksepäin, suhdanne kypsyy ja käännymme tuotannossa enemmän tai vähemmän vaakalentoon tai pieneen miinukseen, sanoi Rautaporras tiedotustilaisuudessa torstaina.

Hänen mukaansa kuluneen talven talouskehitys on kuitenkin osoittautunut paremmaksi, mitä vielä viime vuoden lopulla pelättiin.

Viime vuonna teknologiateollisuuden toimialan liikevaihto oli Suomessa 106 miljardia euroa ja ylitti ensimmäistä kertaa sadan miljardin rajan. Nyt tuotannon kasvu on pysähtynyt Suomen koko valmistavassa teollisuudessa ja tuotantomäärät ovat kääntyneet laskuun.

YLLÄTTÄVÄÄ tässä tilanteessa on henkilöstön rekrytoinnin hyvä kehitys, sanoo Rautaporras.

- Normaalisti kun olosuhteet ovat tämänkaltaiset, että epävarmuus on huomattavan suurta, uudet tilaukset ovat hiipumaan päin ja tarjouspyyntöjen määrä vähenee, niin se on usein tuottanut tilanteen, että henkilöstömäärän kehitys on ollut negatiivista, sanoi Rautaporras tiedotustilaisuudessa.

Nyt rekrytointeja oli tammi-maaliskuussa yhteensä 13 400. Yritykset ovat sekä lisänneet henkilöstöä että korvanneet eläkkeelle siirtyneitä tai työpaikkaa vaihtaneita.

Edelliseen neljännekseen verrattuna henkilöstö kasvoi Rautaportaan mukaan nettomääräisesti yli 3 000 henkilöllä.

Teknologiateollisuuden toimitusjohtajan Jaakko Hirvolan mukaan yrityksillä on hankalasta tilanteesta huolimatta kasvuhaluja ja luottamusta tulevaisuuteen.

- Osaajapulaa ei saa nyt missään nimessä vaikeuttaa antamalla Suomesta maailmalle sellaista viestiä, että haluamme jarruttaa tai jopa estää koulutukseen ja työhön johtavaa maahanmuuttoa, Hirvola sanoo tiedotteessa.