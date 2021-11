Teknologiateollisuuden isot ammattiosastot: vaadimme vähintään euron lisäystä tuntipalkkoihin per vuosi

Duunari on palkkansa ansainnut. Työntekijöiden ostovoimaa on kasvatettava yritysten takoessa ennätystuloksia ja tilauskirjojen pursuessa yli äyräiden. Työntekijöille tulee maksaa kilpailukykyiset palkankorotukset reaaliansioita nostaen. Useita kirjoittajia

Inflaatio voi nousta nykytilanteessa jopa kolmeen prosenttiin. Polttoaineen, ruuan ja muiden elinkustannusten hinta on jatkuvassa kasvussa. Vaadimme vähintään euron lisäystä tuntipalkkoihin per vuosi.

Ammattiliitoille on saatava joukkokanneoikeus, jotta lakeja rikkovat roistoyritykset saadaan kuriin. Työmarkkinoiden kilpailun on oltava rehellistä. Alipalkkaus ja ulkomaalaisen siirtotyövoiman hyväksi käyttäminen on kriminalisoitava ja rangaistusten on oltava tuntuvia.

Työpaikkademokratiaa tulee lisätä. Työntekijöiden valituille edustajille on annettava oikeus saada todellista ja reaaliaikaista talous- ja hallintotietoa yrityksistä. Työntekijöiden edustajille on taattava oikeus vaikuttaa yrityksen päätöksentekoon.

Työelämän lakien kehittäminen vähentää työtaisteluiden tarvetta. Työtaistelut johtuvat lähes aina siitä, että työnantaja on ensin rikkonut työehtosopimuksen määräyksiä. Työrauhavelvoitteen pitää koskea myös työnantajan toimintaa. Vaadimme, että työnantajilta poistetaan etuoikeus työehtosopimustulkintoihin. Riitatapauksissa tulkintaoikeus on annettava työpaikan ulkopuoliselle ja puolueettomalle taholle.

Työehtosopimusten sosiaalisia määräyksiä tulee parantaa. Molemmille vanhemmille on taattava sama oikeus palkalliseen vapaaseen etuisuuksien tasoa alentamatta. Tasa-arvoisuuden on näyttävä myös työehtosopimuksissa. Tapaturmasta johtuvien työkyvyn alentumien ei pidä vaikuttaa palkkaan laskevasti.

Työttömien kyykyttämisen on loputtava. Työttömyysturvaa ei saa heikentää millään tavoin eikä ihmisiä saa pakottaa tempputyöllisiksi.

