Teknologiateollisuus: Hyvin menee mutta epävarmuuden aika jatkuu

Teknologiateollisuuden uusien tilausten ja tilauskantojen arvo oli alkuvuonna korkeampi kuin vuotta aiemmin. Kehitys kuitenkin heikkeni viime vuoden viimeisestä neljänneksestä, johon vaikuttivat meriteollisuuden poikkeukselliset suurtilaukset. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Alan kasvunäkymiä varjostaa nyt maailmantalouden epävarmuus.

Suomen suurimman vientialan yritysten liikevaihdon arvioidaan kasvavan vuonna 2026 vuodenvaihteessa piristyneen tilauskehityksen ansiosta. Yleistä kysyntätilannetta kuvaava tarjouspyyntöjen saldoluku on noussut korkeimmaksi sitten tammikuun 2022, kertoo Teknologiateollisuuden tuore tilauskanta- ja henkilöstötiedustelu.

Vuoden ensimmäinen neljännes ei ole kuitenkaan tuonut toimialalle merkittävää kasvua, ja tilauskertymää voi kuvata maltilliseksi.

UUSIEN SAATUJEN tilausten arvo oli tammi-maaliskuussa 11 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin, ja tilauskannan arvo oli 18 prosenttia suurempi kuin maaliskuussa 2025.

Uusien tilausten arvo kuitenkin jäi 23 prosenttia pienemmäksi kuin vuoden 2025 viimeisellä neljänneksellä, ja tilauskannan arvo oli kaksi prosenttia pienempi kuin joulukuun 2025 lopussa.

- Vuoden viimeinen neljännes oli poikkeuksellisen vahva, mutta ilahtunut toiveikkuus on sittemmin vaihtunut suureksi epävarmuudeksi. Kokonaisuus on hienoisesta vaisuudesta huolimatta yhä siedettävällä tasolla ja odotukset varovaisen optimistisia, Teknologiateollisuuden johtava ekonomisti Hanne Mikkonen sanoo tiedotteessa.

Tämän vuoden näkymät riippuvat kuitenkin vahvasti Iranin kriisin sekä inflaation ja korkojen kehityksestä, hän sanoo.

UUSIEN TILAUSTEN arvon pudotusta loppuvuoteen verrattuna selittävät viime vuoden loppuun ajoittuneet poikkeuksellisen suuret meriteollisuuden tilaukset.

Meriteollisuuden uusien tilausten kertymä pysyi tammi-maaliskuussakin silti merkittävänä.

Mikkonen huomauttaa, että kone- ja metallituoteteollisuuden tilauskertymä ilman meriteollisuuden isoja yksittäisiä tilauksia laski hieman alkuvuodesta.

- Lasku voi olla kausivaihtelun piikkiin menevää heiluntaa, mutta nyt olennaista on, painaako maailmantalouden epävarmuus kysyntää, hän sanoo.

Tarjouspyyntöjen korkea saldoluku viittaa Mikkosen mukaan siihen, että epävarmuudesta huolimatta markkinoilla on vielä aktiivisutta.

- Yritykset ovat kertoneet viime vuodesta alkaen, että tarjouspyyntöjä tulee, mutta lopullisia ostopäätöksiä harkitaan pitkään ja päätöksiä lykätään. Tilauksia ei uskalleta tehdä yleisen epävarmuuden takia.

SUOMEN HEIKKOUTENA on Teknologiateollisuuden mukaan yrityksille suunnatun tutkimus- ja kehitysrahoituksen niukkuus eurooppalaisiin kilpailijamaihin verrattuna. Järjestö penää panostuksia paitsi investointiympäristöön myös kaupallistamiseen ja viennin edistämiseen.