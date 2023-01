Teknologiateollisuus ja Pro kiistelevät palkkaratkaisuista – sovittelu jatkuu tiistaina

Helmikuu alkaa lakkojen merkeissä, ellei kiistoja saada sovittua. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Ammattiliitto Pron ja Teknologiateollisuuden työnantajien välinen sovittelu alkoi lauantaina ja päättyi alkuiltapäivällä. Valtakunnansovittelijan toimisto tviittasi, että sovittelu teknologiateollisuuden toimihenkilöitä sekä suunnittelu- ja konsulttialan toimihenkilöitä koskevissa työriidoissa jatkuu tiistaina.

Neuvotteluja vetää sovittelija Jukka Ahtela.

Pro on jättänyt lakkovaroituksen suunnittelu- ja konsulttialalla kolmipäiväisestä lakosta, joka alkaa nimetyissä toimipaikoissa 1. helmikuuta, ellei sopua synny sitä ennen. Pro on myös päättänyt toistaiseksi voimassa olevasta ylityökiellosta. Työehtosopimusneuvotteluissa on ollut kiistaa ennen kaikkea palkkaratkaisusta.