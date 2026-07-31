Ulkomaat
31.7.2026 12:09 ・ Päivitetty: 31.7.2026 12:09
Tekoäly teki taas murron – tekoälyohjelmat ovat itsenäisesti hakkeroineet muita yrityksiä
Tekoäly-yhtiö Anthropicin mukaan sen tekoälymallit murtautuivat luvattomasti kolmeen ulkopuoliseen järjestelmään testiympäristön ulkopuolelle.
Yritys ilmoitti torstaina, että se oli tutkinut yli 140 000:ta malleille tehtyä testiä sen jälkeen, kun sen kilpailija OpenAI ilmoitti viime viikolla tekoälymalliensa tehneen itsenäisesti kyberhyökkäyksen.
Toisin kuin OpenAI:n tapauksessa, Anthropicin malleille oli vahingossa annettu pääsy internetiin. Kyseessä oli yrityksen mukaan väärinymmärrys, joka oli syntynyt Anthropicin ja testauksessa mukana olleen Irregular-yrityksen välillä.
Tekoälymallit olivat hyödyntäneet perinteisiä hakkerointitekniikoita, kuten heikkoja salasanoja ja rajapintahyökkäyksiä.
Tekoälymallien mahdollinen kyvykkyys tunkeutua kriittisen infrastruktuurin järjestelmiin on herättänyt laajasti huolta.
Anthropic kertoi tutkivansa Irregularin kanssa tapahtunutta ja ilmoittaneensa siitä yrityksille, joiden järjestelmiin tekoälymallit olivat tunkeutuneet.
Anthropic ei kertonut tiedotteessaan, minkä organisaatioiden järjestelmiin malli oli tunkeutunut.
VIIME viikolla OpenAI:n tekoälymallien karanneen testiympäristöstä ja tunkeutuneen internetin kautta Hugging Face -yrityksen järjestelmiin. Muutamaa päivää myöhemmin OpenAI kertoi havainneensa kolme muutakin vastaavaa tapausta.
OpenAI:n toimitusjohtaja Sam Altman kertoi tällä viikolla, että yritys on keskeyttänyt testaustoiminnan ja parantaa testausympäristön eristämistä.
Tekoälymallien nopean kehityksen myötä niiden mahdollinen kyvykkyys tunkeutua esimerkiksi kriittisen infrastruktuurin järjestelmiin on herättänyt laajasti huolta.
OpenAI:n tapauksen jälkeen yli tuhat tekoäly-yritysten työntekijää on allekirjoittanut Pacing the Frontier -nimisen adressin, jossa vaaditaan Yhdysvaltojen hallinnolta tekoälykehityksen sääntelytoimia. Anthropicin toimitusjohtaja Dario Amodei on yksi adressin allekirjoittajista.
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