Työmarkkinat
6.5.2026 09:45 ・ Päivitetty: 6.5.2026 09:45
Telia: 53 tehtävää päättyy
Teleoperaattori Telia kertoo, että 53 tehtävää päättyy muutosneuvotteluiden päätteeksi. Yhtiö kertoi huhtikuun alkupuolella aloittavansa muutosneuvottelut, jotka koskivat yhtiön kuluttajaliiketoimintaa.
Neuvotteluiden piirissä oli hieman yli 800 työtehtävää.
Helmikuussa Telia vähensi noin 170 tehtävää muutosneuvottelujen tuloksena. Yhtiöllä on Suomessa noin 3 000 työntekijää.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.