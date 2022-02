TEM: Fennovoiman rakentamisluvasta tuskin päätöstä tämän vuoden aikana

Huttusen mukaan ministeriö aikoo lähiviikkoina keskustella, miten se kokoaa Hanhikivi 1-hankkeeseen liittyvän riskianalyysin, jonka laatimista puolustusministeriö on esittänyt. Asiasta aiotaan keskustella puolustus- ja ulkoministeriöiden sekä muiden turvallisuusviranomaisten kanssa.

- Tiedon kokoaminen valtioneuvoston päätöstä varten ei ole ollut ajankohtaista, koska sen aika ei ole nyt vaan noin vuoden päästä. Jos olisimme tehneet arvion jo vuosia sitten, kun sitä meiltä kysyttiin, se olisi ehtinyt vanhentua, Huttunen sanoo STT:lle.

Voimalahankkeeseen on kiinnittynyt paljon huomiota, sillä venäläinen valtionyhtiö Rosatom on tytäryhtiönsä kautta Fennovoiman merkittävä osaomistaja ja laitostoimittaja. Asia on noussut uudelleen tapetille sen jälkeen, kun Venäjä aloitti tällä viikolla laajan hyökkäyksen Ukrainassa.