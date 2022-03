Tennistähti lahjoittaa loppuvuoden palkintorahansa Ukrainan lapsille – ”Olo tuntuu avuttomalta”

Brittiläinen tennissuuruus Andy Murray lahjoittaa loppuvuoden turnauksista keräämänsä palkintorahat lapsille, jotka kärsivät meneillään olevasta sodasta Ukrainassa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Murray toimii YK:n lastenjärjestön Unicefin kanssa, jotta Ukrainaan saadaan muun muassa lääkintätarvikkeita. Murrayn lahjoituksesta kertoi muun muassa BBC.

Venäjän hyökkäyksen myötä Ukrainasta on paennut jo yli kaksi miljoonaa ihmistä.

- Uutiset, videot, kuvat joita me kaikki olemme nähneet, ovat olleet julmia. En voi kuvitellakaan, miltä tuollaisen kokeminen tuntuu. Minulla itselläni on lapsia, ja kun näen lasten kärsivän, se on vielä erityisen vaikeaa katsoa, Murray sanoi BBC:lle.