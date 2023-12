Teollisuusliitolta mystinen ilmoitus – näin kommentoi Riku Aalto

Teollisuusliitto järjestää joulun välipäivinä tiedotustilaisuuden, jossa puheenjohtaja Riku Aalto kertoo liiton uusista poliittisista työtaistelutoimista maan hallitusta vastaan.

Teollisuusliiton tiedotteessa sanotaan, että työtaistelutoimista työelämäheikennyksiä vastaan kerrotaan ”poikkeuksellisesti tiedotustilaisuudella johtuen toimien vaikutuksista teolliseen toimintaan ja tuotantoon”.

Tiedotustilaisuus järjestetään 28. joulukuuta.

Demokraatin tavoittama Riku Aalto on vielä varsin vähäsanainen Teollisuusliiton tulevista toimista.

Hän ei kommentoi, milloin toimet on määrä toteuttaa tahi kuinka pitkiä ja laajoja ne ovat.

14. joulukuuta poliittisessa työtaistelussa, jossa olivat mukana muutkin SAK:n liitot ja STTK:n liittoja, toimet koskivat Teollisuusliiton osalta 461 toimipaikkaa eri puolilla Suomea ja noin 40 000 työntekijää.

VÄLIPÄIVÄN ilmoituksen osalta kyse on Teollisuusliiton toimista, mutta on myös spekuloitu, että jossakin vaiheessa alkuvuodesta ay-liike kaavailisi myös yleislakkoa tai sen kaltaista lakkoa.

Tätä Aalto ei lähde erityisemmin kommentoimaan, mutta toteaa Teollisuusliiton osalta yleisesti, että se ei ole poissulkenut mitään vaihtoehtoja omista toimistaan. Hän myös huomauttaa, että Teollisuusliitto ei päätä kuin omista toimistaan ja muut tekevät omia päätöksiään.

– Selvää minun mielestäni on kuitenkin se, että kun tässä on nyt ollut useampia toimia, joita on tehty ja se ei ole johtanut minkään sortin neuvottelutien avautumiseen, pidän todennäköisenä sitä, että näitä toimia edelleen jatketaan.

Ay-liikkeen toiveena on ollut, että hallituksen valmistelemista asioista työlainsäädännön uudistuksista ja sosiaaliturvan leikkauksista käynnistyisi neuvotteluprosessi.

– Nyt tällä hetkellä koolla olevat asioita valmistelevat työryhmät ovat sellaisia, että siellä ei käytännössä työntekijöiden ääntä kuunnella ollenkaan. Siellä on muodollinen prosessi, jossa on kuitenkin jo etukäteen päätetty, minkälaisia asioita viedään eteenpäin, Riku Aalto kritisoi.

Hän kuvaa, että hallitus on päättänyt toimista ja työnantajat ovat ikään kuin kuitanneet ne.

Aalto summaakin, että tilanne on hyvin poikkeuksellinen aikaisempiin hallituksiin ja vuosiin verrattuna.

Kolmikantaiset työryhmät ovat olleet koolla työrauhakysymyksistä ja paikallisesta sopimisesta. Työntekijöiden ja työnantajien neuvottelut työmarkkinamallista kariutuivat.