Teollisuusliiton Aalto: ”Sopimuksen syntyminen edellyttää ilmeisesti kovempia toimia” – teknologiateollisuuden neuvottelut päättyivät

Teollisuusliiton ja Teknologiateollisuuden työnantajat ry:n väliset työehtosopimusneuvottelut ovat päättyneet tuloksettomina, Teollisuusliitto kertoo.

Neuvotteluita jatkettiin vielä tänään, mutta edistystä ei liiton mukaan tapahtunut. Teollisuusliiton puheenjohtajan Riku Aallon mukaan osapuolten erimielisyydet tulevasta palkkaratkaisusta ovat poikkeuksellisen suuret.

Aalto arvioi, että työnantajapuoli ei tunnu ymmärtävän palkansaajien tilannetta hintojen ja lainojen korkojen noustessa.

– Palkansaajien ostovoima on viimeisen puolen vuoden aikana heikentynyt merkittävästi. Samaan aikaan teollisuuden yritykset ovat tehneet kovaa tulosta ja jakaneet ennätysosinkoja. Valitettavasti tätä ristiriitaa ei neuvottelemalla voida sovittaa. Sopimuksen syntyminen edellyttää ilmeisesti kovempia toimia, hän toteaa tiedotteessa.

Työrauhavelvoite teknologiateollisuuden toimialalla päättyi joulukuun alussa. Teollisuusliitto ei ole vielä julistanut toimialalle työtaistelutoimia.

SAK:N HALLITUS linjasi 12. joulukuuta, että sen jäsenliitot tavoittelevat sopimusaloilleen yhteistä palkansaajien ostovoimaa turvaavaa työehtoratkaisua. Osana tätä yhteistyötä Teollisuusliitto on aloittanut järjestöllisten toimien koordinoinnin muiden liittojen kanssa.

– Leveämmät hartiat mahdollistavat työntekijöille reilumpien palkankorotusten tavoittelun. Kerromme pian, mihin toimiin olemme muiden liittojen kanssa päätyneet, Aalto toteaa.

Teollisuusliiton mukaan teollisuudessa menee talouden epävarmuuksista huolimatta edelleen poikkeuksellisen hyvin. Yritysten kannattavuus on hyvällä tasolla ja Suomen kilpailukyky on vahva. Samaan aikaan Suomen keskeisissä kilpailijamaissa – esimerkiksi Saksassa – on sovittu melko suuristakin palkankorotuksista, Teollisuusliitosta korostetaan.

– Suomella on varaa palkankorotuksiin, koska olemme pitäneet huolta kilpailukyvystämme. Palkankorotukset eivät kilpailukykyä vaaranna, koska palkat nousevat myös kilpailijamaissamme, Aalto huomauttaa.