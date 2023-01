Teollisuusliitto löi vaalitavoitteensa pöytään – tässä on tulevien vuosien tärkein kysymys

Teollisuusliiton mukaan tulevalla vaalikaudella tärkeintä on ratkaista kiihtyvä inflaatio ja energiakriisin aiheuttama palkansaajien ostovoiman heikentyminen. Samalla liitto torjuu heikennykset ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan ja ajaa palkansaajan asemaa vahvistavia työmarkkinauudistuksia. DEMOKRAATTI Demokraatti

Teollisuusliitto julkisti tavoitteensa ensi vaalikaudelle tänään maanantaina.

Parhaaksi keinoksi palkansaajien ostovoimaongelman korjaamiseen liitto näkee kiky-sopimuksessa työntekijöille siirrettyjen sosiaalivakuutusmaksujen palauttamisen työnantajien maksettavaksi. Kikyn peruminen vahvistaisi palkansaajien ostovoimaa noin kahdella prosentilla kaikissa tulonsaajaryhmissä julkiselle taloudelle neutraalilla tavalla.

– Kiky-maksujen siirto takaisin työnantajille hyödyttäisi melko tasaisesti kaikkia palkansaajia. Vastaavan vaikutuksen saaminen veronalennusten avulla olisi julkisen talouden liikkumatila huomioiden mahdotonta, perustelee Teollisuusliiton yhteiskuntasuhdepäällikkö Timo Nevaranta tiedotteessa.

– Palkansaajat tarvitsevat näkymän ostovoimaongelman ratkaisemiseksi. Työmarkkinaosapuolet päättävät palkoista, mutta ostovoima on myös poliittinen kysymys. Kiky-maksujen siirron lisäksi on harkittava kohdennettuja tuloveronalennuksia pieni- ja keskituloisille.

TEOLLISUUSLIITTO arvostelee kokoomusta halusta puolittaa ansiosidonnainen työttömyysturva. Teollisuusliiton arvion mukaan jopa kymmenentuhatta teollisuuden ammattilaista putoaisi Teollisuusliiton sopimusaloilla perusturvan varaan, jos etuuspäivien määrä leikattaisiin kahteensataan kokoomuksen esittämällä tavalla.

Liitto huomauttaa, että niin nykyhallitus kuin sitä edeltävät hallituksetkin ovat kiristäneet työttömyysturvan saantiehtoja tai lyhentäneet työttömyysturvan kestoa.

– Kuluvalla vaalikaudella on tehty merkittäviä uudistuksia työttömyysturvaan. Nyt olisi syytä antaa tehtyjen reformien ja muutosten vaikutusten ensin näkyä, ja arvioida sitten työttömyysturvaa uudelleen tilastojen sekä tutkimusten valossa.

Teollisuusliitto arvioi, ettei ansiosidonnaisen puolittaminen nostaisi työllisyysastetta.

EDUSKUNTAVAALITAVOITTEISSAAN Teollisuusliitto ottaa kantaa myös työperäisen maahanmuuton edistämiseen. Suomen työmarkkinat eivät liiton mielestä ole valmiita työperäisen maahanmuuton määrän merkittävään kasvuun.

– Työperäinen maahanmuutto on hyväksyttävää vain, jos toimitaan Suomen työmarkkinoiden pelisääntöjen mukaan. Työmarkkinarikollisuus ja hyväksikäyttö on ensin kitkettävä. Vasta tämän jälkeen on järkevää edistää laajemmin työperäistä maahanmuuttoa.

Teollisuusliitto esittää myös laajoja muutoksia työmarkkinoiden lainsäädäntöön. Vaikutuksiltaan suurin ehdotettu muutos koskee tapaa, jolla työehtosopimuksen sisältöriitoja ratkaistaan. Nykyisin työnantaja päättää työehtosopimuksen tulkinnasta siihen asti, kunnes asia on oikeudessa toisin ratkaistu. Tämän tulkintaetuoikeuden Teollisuusliitto kääntäisi paikallisissa sopimuksissa työnantajalta työntekijöille.

– Jos paikallista sopimista halutaan lainsäädäntöteitse edistää, kannattaa lakiin lisätä luottamusta vahvistavia rakenteita. Tulkintaetuoikeuden kääntäminen lisää työnantajan kannustinta löytää ratkaisu erimielisyyksiin neuvottelemalla ja samalla se madaltaa työntekijöiden kynnystä solmia sopimuksia paikallisella tasolla, Nevaranta sanoo tiedotteessa.

Työehtosopimusten yleissitovuuden Teollisuusliitto laajentaisi myös niihin toimialoihin, joilla ei ole työehtosopimuksia tekevää työnantajayhdistystä.

Teollisuusliiton ehdottamassa mallissa kattavuudeltaan laajin yrityskohtainen työehtosopimus katsottaisiin yleissitovaksi, mikäli muut yleissitovuuden edellytykset täyttyvät.

– Näin turvattaisiin kaikille toimialan työntekijöille hyvät työehdot myös yrityskohtaisessa kentässä, Nevaranta sanoo.