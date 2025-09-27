Teollisuusliitto: Meyer Turun on puututtava työvoiman hyväksikäyttöön – ”Suomalaisristeilijöitä rakennetaan hämärissä oloissa”

Teollisuusliitto vaatii kannanotossaan telakkayhtiö Meyer Turkua puuttumaan yhtiön alihankintaketjuissa havaittuun työvoiman hyväksikäyttöön ja työnantajavelvoitteiden laiminlyönteihin. Liiton mukaan myös Suomen lainsäädäntö ja -valvonta on asiassa riittämätöntä. Demokraatti Demokraatti

Liitto pitää kestämättömänä Turun telakalla paljastuneita väärinkäytöksiä, joissa ukrainalaisia työntekijöitä on painostettu ylipitkiin työpäiviin ja työehtoja on poljettu räikeästi.

Teollisuusliiton varapuheenjohtaja Turja Lehtosen mukaan on selvää, että suomalaisia risteilijöitä rakennetaan tällä hetkellä hämärissä olosuhteissa.

– On täysin kestämätöntä, että loistoristeilijöitä rakennetaan työntekijöiden hyväksikäytön varaan. Vastuu on Meyer Turulla, joka ei voi enää sulkea silmiään. Yhtiö on liian pitkään väistänyt ongelmat, vaikka epäkohdista alihankintaketjuissa on kerrottu kerta toisensa jälkeen. Nyt tämän on loputtava, Lehtonen vaatii kannanotossa.

– STT:n uutisoimat epäkohdat ovat jäävuoren huippu. Loistoristelijöitä valmistava Meyer Turku on suomalaisen harmaan talouden lippulaiva. Se, mitä telakan alihankintaketjuissa tapahtuu, ei kestä päivänvaloa.

– Tapauksen tekee erityisen vakavaksi se, että hyväksikäytön kohteena ovat ukrainalaiset työntekijät. Monet heistä ovat paenneet sotaa ja luottaneet siihen, että Suomessa heitä suojellaan. Tämä lupaus on petetty, Lehtonen jatkaa.

– Suurilla teollisilla työpaikoilla, missä alihankkijoita on pilvin pimein, harmaa talous leviää kuin rutto. Kun osa teettää ylipitkää päivää, maksaa liian pieniä palkkoja ja laiminlyö työnantajavelvoitteensa, pian muut seuraavat perästä, jos tilanteeseen ei puututa. Siinä pelissä rehelliset yritykset häviävät ja työntekijöiden oikeuksien polkemisesta tulee arkipäivää, Lehtonen toteaa.

Teollisuusliiton Lehtonen kritisoi myös Suomen lainsäädäntöä riittämättömäksi erityisesti tilaajavastuun osalta. Lehtonen ehdottaa tilaajavastuulakiin muutoksia, joiden tarkoituksena on kiristää pääurakoitsijoiden vastuuta alihankintaketjuista.

– Pääurakoitsijan – tässä tapauksessa Meyer Turun – pitäisi olla lain kautta vastuussa alihankkijoiden toiminnasta – palkoista, työajoista ja muista velvoitteista. Epäkohtiin puuttumattomuudesta pitäisi seurata sanktioita. Nyt näin ei aidosti ole, vaan laki jää kuolleeksi kirjaimeksi.

Lehtosen mukaan lainsäädäntö ja viranomaisvalvonta on Suomessa aivan liian lepsua.

– Poliitikkojen pitäisi vihdoin herätä harmaan talouden ja työvoiman hyväksikäytön laajuuteen. Kyse on työntekijöiden oikeuksista, rehellisten yrittäjien suojaamisesta ja verotuloista. Jos nämä eivät kiinnosta poliitikkoja, prioriteetit ovat väärät.

TEOLLISUUSLIITON työehtoasiantuntija Deniz Kacar arvioi että telakalla on kyse melko tyypillisestä ulkomaalaisen työvoiman hyväksikäytöstä, jossa on hyväksikäytetty työntekijöiden kielitaidottomuutta ja tietämättömyyttä suomalaisesta yhteiskunnasta.

- Onhan se ihan törkeää, kun ottaa huomioon, että suurin osa työntekijöistä on ukrainalaisia, jotka ovat tulleet Suomeen sotaa pakoon, Kacar sanoo STT:n haastattelussa.

Kacarin mukaan vastaavaa toimintaa tapahtuu muuallakin kuin Turun telakalla. Myös hänen mukaansa vastaava hyväksikäyttö on Suomessa mahdollista, koska lainsäädäntö ei aseta riittäviä velvoitteita tilaajille ja alihankkijoita on vaikea saada vastuuseen tämän tyyppisistä asioista.

Juttua päivitetty Kacarin kommenteilla klo 12.10.