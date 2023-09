Teollisuusliitto pitää hallituksen temppua ”poikkeuksellisen törkeänä” – näin Arto Satonen puolustautuu

Teollisuusliitto on moittinut hallituksen aikeita runnoa työttömyysturvan heikennyksiä sisältävät lait pikavauhdilla läpi lausuntokierroksen. Simo Alastalo ja Johannes Ijäs

Iltalehden mukaan teollisuusliitossa lyhyttä lausuntoaikaa pidetään ”poikkeuksellisen törkeänä”.

Lakiesitysten lausuntoaika on vain kaksi viikkoa, kun normaalisti se on kuusi viikkoa. Lausunnot pyydetään toimittamaan 15.9.2023 klo 16 mennessä.

Sosiaali- ja terveysministeriö tiedotti pari päivää sitten pyytävänsä lausuntoja työttömyysturvalain muutoksista. Ehdotetut muutokset koskisivat palkansaajan työssäoloehtoa, työttömyysetuuden sovittelua, työttömyysetuusoikeuden alkamisen ajankohtaa sekä työttömyysetuuksiin maksettavia lapsikorotuksia.

Teollisuusliiton yhteiskuntasuhdepäällikkö Timo Nevaranta lausui Iltalehdelle, että ”törkein hallituksen kaavailema työttömyysturvan leikkaus koskee työttömien lapsikorotuksen poistamista”.

Leikkaukset tarkoittaisivat työttömille lapsiperheille 150-285 euron leikkauksia kuukaudessa.

-Hallitus valitsee priorisointikohteeksi valtion talouden säästöissä työttömien lapset, vaikka hinnat nousevat, Nevaranta moitti lehdessä.

TYÖMINISTERI Arto Satonen (kok.) puolustautuu toteamalla Demokraatin haastattelussa, että kiireinen aikataulu johtuu ”täysin eduskunnan antamista aikatauluista”.

– Eli muistaakseni se oli 7.10., kun sen pitää olla eduskunnassa, jotta se ehtii budjettilakina. Nyt tietysti me tarvitaan sitä aikaa sen jälkeen, kun lausunnot ovat tulleet, että voidaan huomioida niitä. Siitä tämä johtuu, Satonen sanoo.

Työttömyysturvalain muutoksista saattaa seurata joillekin ihmisille isoja kerrannaisvaikutuksia, joita ei ole välttämättä vielä hallituksessakaan osattu laskea.

Satonen sanoo, että jo prosessin aikana esimerkiksi työmarkkinajärjestöjä on informoitu.

– Sitten tämä esitys on aivan eksaktisti sama kuin mikä on hallitusohjelman kirjaus eli tämä on ollut kyllä tiedossa hallitusohjelman julkaisemisesta lähtien. Tässä on siinä mielessä ollut kyllä aikaa, Satonen jatkaa.

Satonen kuitenkin myöntää Demokraatille, että on lausuntoajan lyhyys on poikkeuksellista.

– Mutta se johtuu juuri tästä, että se on eduskunnan antama aikataulu, koska se tietysti budjettilakina täytyy saada voimaan. Sehän tulee sillä tavalla voimaan, että osa tulee 1.1. ja osa tulee 1.4., työministeri sanoo.