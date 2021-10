Teollisuusliitto pyrkii edistämään työehtosopimusneuvotteluja yritysten kanssa kirjekampanjalla

Teollisuusliitto on pyrkinyt edistämään työehtosopimusneuvotteluja yritysten kanssa kirjekampanjan avulla. Kirjeitä on lähetetty noin sadalle mekaanisen metsäteollisuuden alan yritykselle alkukesästä alkaen. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Taustalla on se, että alan valtakunnallinen yleissitova työehtosopimus on päättymässä vuodenvaihteessa. Teollisuusliiton mukaan mekaanisen metsäteollisuuden työehtosopimusta noudatetaan yhteensä 200 yrityksessä.

Pieniä ja keskisuuria yrityksiä edustava Suomen Yrittäjät on saanut jäsenyrityksiltään kriittistä palautetta kirjeistä.

- Meille tulee palautetta siitä, että ne on koettu painostavina, sanoo Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen STT:lle.

Pentikäisestä kirjeissä on lisäksi väärää tietoa. Nimittäin se, ettei työehdoista voisi sopia myös ilman liittoja. STT on saanut nähtäväksi tällaisen kirjeen, joka on päivätty 8. lokakuuta. Sen lähettäjänä on Teollisuusliiton lisäksi Ammattiliitto Pro.

Kirjeessä todetaan, että liitot ovat jo aiemmin lähettäneet pyynnön neuvotteluaikojen sopimiseksi, mutta kirjeen vastaanottanut yritys on kieltäytynyt neuvotteluista.

- Muistuttaisimme kuitenkin siitä, että jatkossakin liitot neuvottelevat työehdot jäsentensä puolesta. Pyydämme teiltä esitystä ajankohdasta yhteisten neuvotteluiden aloittamiseksi, mahdollisimman pikaisesti, kirje jatkuu.

Työehdoista voidaan kuitenkin neuvotella myös työntekijöiden ja työnantajan kesken ilman liittoa osapuolena. Tämän myöntää myös Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto.

- Niin voidaan, mutta silloin ei puhuta työehtosopimuksesta. Jos työntekijät tyytyvät siihen, että heillä ei ole yrityskohtaista työehtosopimusta ollenkaan, sellainen on toki mahdollista, mutta näissä 200 yrityksessä meillä on sellainen järjestäytymisaste, että voimme todeta, että niissä liitto on kuitenkin se, joka neuvottelee työehtosopimukset, hän kommentoi kirjelmöintiä STT:lle.

Kymmenien kanssa neuvotteluja

Valtakunnallinen yleissitova työehtosopimus päättyy mekaanisen metsäteollisuuden alalla, koska työnantajajärjestö Metsäteollisuus on päättänyt, ettei jatka sopimusosapuolena. Teollisuusliiton mukaan yritykset tarvitsevat nyt tietoa vaihtoehdoista.

- Mitä pienempään yritykseen mennään, sitä heikompi taso yrityksellä on esimerkiksi ymmärtää, mitä eroa on valtakunnallisella työehtosopimuksella ja yrityskohtaisella työehtosopimuksella, Aalto sanoo.

Aalto myös korostaa, että niissä yrityksissä, jotka eivät tee liiton kanssa työehtosopimusta, voi tulla työrauhaan häiriöitä. Käytännössä työrauhan häiriö voi tarkoittaa esimerkiksi lakkoa.

Aallon mukaan neuvotteluja käydään kymmenien yritysten kanssa, mutta yhdenkään yrityksen kanssa ei ole päästy lopputulokseen.

Teknologiateollisuuden alalla kerätty adresseja

Teollisuusliitto on pyrkinyt edistämään laajempaa sopimista myös teknologiateollisuuden alalla. Suomen Yrittäjien mukaan Teollisuusliitto tekee vahvaa jäsenkampanjointia ja yrityksiä painostetaan liittymään järjestöön.

- Erityisesti median kautta on toistuvaa painostusta, Pentikäinen sanoo.

Teknologiateollisuus päätti keväällä siirtyä yrityskohtaisiin neuvotteluihin, ja yritykset joutuvat erikseen päättämään, jos haluavat valita uuden työnantajajärjestön neuvottelemaan niiden puolesta valtakunnallisesta sopimuksesta. Nykyiset sopimukset umpeutuvat marraskuun lopussa.

Aallon mukaan työntekijät ovat keränneet työpaikoilla adresseja sen puolesta, että yritykset liittyisivät uuteen työnantajajärjestöön, Teknologiateollisuuden työnantajat ry:hyn. Liittona ei kuitenkaan ole lähestytty yrityksiä. Teollisuusliiton toiveena on, että uudesta yhdistyksestä tulee jäsenpohjaltaan riittävän laaja, jotta päästään neuvottelemaan uudesta valtakunnallisesta työehtosopimuksesta. Lisäksi se haluaisi tietää yritykset, jotka yhdistykseen ovat liittyneet.

Pentikäisen mukaan painostamisessa ei sinällään ole mitään väärää, mutta olisi tärkeää tuoda esille, että palkkaneuvottelut voi hoitaa myös ilman, että kuuluu uuteen työnantajayhdistykseen.

STT – Saila Kiuttu