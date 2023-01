Teollisuusliitto varoittaa asettamasta teollisuutta ja ilmastonmuutoksen hillitsemistä vastakkain – hiilineutraaliustavoitteesta 2035 pidettävä kiinni

Suomen on tärkeä pitää kiinni vuoden 2035 hiilineutraaliustavoitteesta. Näin nähdään Teollisuusliitossa. Asia nousi esille tänään, kun liitto esitteli medialle vaalitavoitteitaan. Johannes Ijäs Demokraatti

Äänessä vaalitavoitteiden julkistustilaisuudessa olivat Teollisuusliiton yhteiskuntasuhdepäällikkö Timo Nevaranta ja ulkoisen viestinnän päällikkö Eetu Kinnunen.

Kinnunen varoitti asettamasta teollisuutta ja ilmastonmuutoksen hillitsemistä vastakkain.

– Missään nimessä se ei ole niin. Meidän jäsenet työskentelevät työpaikoilla nimenomaan ilmastonmuutoksen hillitsemisen eturintamassa. Ilmastopolitiikan tuleekin olla kunnianhimoista, Kinnunen sanoi.

Hän painottaa, että suomalaisten kasvuyritysten ja johtavien teknologiamyyjien markkinat perustuvat nimenomaan edelläkävijyyteen ilmastoasioissa.

– Ilmastopolitiikan on oltava johdonmukaista ja ennakoitavaa.

Demokraatille Kinnunen toteaa, että viimeisen neljän vuoden aikana yritysten investointisuunnitelmat ovat koko ajan kiihtyneet siinä, että miten ne irrottautuvat fossiilisesta energiasta. Yritysten pasmat menisivät täysin sekaisin, jos siirtymää hiilineutraalisuuteen venytettäisiin merkittävästi pidemmäksi.

Puolueista perussuomalaiset on vaatinut hiilineutraalisuustavoitetta siirrettäväksi vuodesta 2035 vuoteen 2050.

– Ainoa tapa, jolla suomalainen teollisuus ja elinkeinoelämä voivat pärjätä, on se, että olemme teollisuuden teknologinen johtaja, Kinnunen sanoo.

Kinnunen muistuttaa, että on kuulunut myös ääniä, että hiilineutraaliustavoitetta pitäisi kiristää vuoteen 2030.

– Me pidämme sitä vastaavasti yhtä epärealistisena… 2035 on realistinen kompromissi ympäristön ja elinkeinoelämän mahdollisuuksien kannalta.

Kysyttäessä valuuko Suomesta työpaikkoja muualle vihreän siirtymän takia, Kinnunen huomauttaa, että tällä hetkellä Suomessa kasvussa näyttävät olevan muun muassa tuulivoima, vihreä vety ja akkuteknologia sekä nostaa esiin mahdollisuudet kehittää biopohjaisia materiaaleja. Työpaikkojen menettäminen saattaa koskea yksittäisiä tapauksia, mutta iso kuva se ei ole.

Kinnunen muistuttaa, että esimerkiksi teknologiateollisuuden ja kemianteollisuuden tavoitteet vihreän siirtymän osalta käyvät varsin hyvin yhteen Teollisuusliiton perusnäkemysten kanssa.

– On mielenkiintoista meidän mielestä, että ne jotka väittävät puhuvansa suomalaisen yrityskentän puolesta, eivät selkeästi ole kuunnelleet, mitä suomalainen yrityskenttä ja heidän edunvalvojansa ovat yrittäneet kertoa, Kinnunen sanoo ja viitannee perussuomalaisiin heitä kuitenkaan mainitsematta.

– Uskoisin, että myöskin kokoomus jakaa vihreään siirtymään ja energiapolitiikkaan liittyvät perusnäkemykset, hän jatkaa.

EDUSKUNTAVAALITAVOITTEISSAAN Teollisuusliitto ottaa kantaa muun muassa työperäiseen maahanmuuttoon. Suomen työmarkkinat eivät liiton mielestä ole valmiita työperäisen maahanmuuton määrän merkittävään kasvuun.

Teollisuusliiton mukaan työperäinen maahanmuutto on hyväksyttävää vain, jos toimitaan Suomen työmarkkinoiden pelisääntöjen mukaan. Työmarkkinarikollisuus ja hyväksikäyttö on ensin kitkettävä ja vasta tämän jälkeen on järkevää edistää laajemmin työperäistä maahanmuuttoa.

– Meillä ei ole mitään työperäistä maahanmuuttoa vastaan. Lähtökohta on se, että jos ihminen haluaa tulla Suomeen tekemään töitä, ansaita täällä rahaa ja osallistua yhteiskunnan rakentamiseen, ei muuta kuin tervetuloa. Kyse on siitä, että tällä hetkellä Suomessa on käytännössä jo muodostuneet kahden kerroksen työmarkkinat. Meidän mielestä nämä ongelmat pitäisi korjata ennen kuin työperäistä maahanmuuttoa ruvetaan aktiivisesti lisäämään, Eetu Kinnunen toteaa Demokraatille.

Samalla hän muistuttaa, että työvoima liikkuu EU:n sisämarkkinoilla joka tapauksessa vapaasti.

Työmarkkinakysymysten ohella juuri puolueiden suhtautuminen vihreään siirtymään ja työperäiseen maahanmuuttoon ovat asioita, joita niin työnantaja- kuin työntekijäpuolella seurataan tarkkaan, kun pyritään vaikuttamaan seuraavaan hallitusohjelmaan.

Työperäisestä maahanmuutosta puhuttaessa Kinnunen näkee, että perussuomalaisista on ”vähän välittynyt sitä kuvaa, että he nimenomaan pitävät sinänsä uhkana, että Suomesta tulee monietninen tai -monikulttuurinen maa”.

– Teollisuusliitolla ei ole kantaa tällaisiin kysymyksiin. Me olemme kiinnostuneita nimenomaan siitä, että Suomessa ei saa hyväksikäyttää työvoimaa ja työntekijöiden oikeuksia ei saa rikkoa. Me olemme ehdottomasti sitä mieltä, että Suomeen ovat kaikenmaalaiset ja kaikenkieliset työntekijät varsin tervetulleita. Haluamme nimenomaan puolustaa heidän oikeuksiaan. Mutta, jos verrataan vaikkapa elinkeinoelämän näkemyksiin, heillä on positiivisempi kuva (kuin Teollisuusliitosa) suomalaisten työmarkkinoiden toiminnasta.

– Toivoisin toki, että minkä värinen tahansa hallitus voisi toteuttaa työmarkkinarikollisuuden kitkemistä, mutta täytyy sanoa, että lähinnä vasemmistopuolueilla on ollut valmiutta kuunnella meidän viestiämme, Kinnunen jatkaa.

Teollisuusliiton hallitusohjelmatavoitteissa listataan useita keinoja ulkomaalaisen työvoiman hyväksikäytön kitkemiseksi. Muun muassa viranomaisvalvontaa on vahvistettava ja saatavuusharkinnasta on pidettävä kiinni.

TEOLLISUUSLIITON eduskuntavaalitavoitteista kaikkein keskeisimmäksi nousee palkansaajien ostovoiman turvaaminen.

Timo Nevaranta totesi tänään mediatilaisuudessa, että tilanteessa, jossa viime vuoden keskimääräinen inflaatio oli 7,1 prosenttia ja kuluvan vuoden ennuste noin 5 prosenttia, ostovoimasta tulee selkeästi myös poliittinen asia. Tilastokeskuksen arvion mukaan ostovoima heikkeni viime vuonna neljä prosenttia.

– Vaikka palkat päätetään työmarkkinaratkaisuissa, me emme voi näissä vaaleissa seuraavan eduskunnan osalta unohtaa sitä, että palkansaajien ostovoima on myös poliittinen kysymys.

Parhaaksi keinoksi palkansaajien ostovoimaongelman korjaamiseen liitto näkee kiky-sopimuksessa työntekijöille siirrettyjen sosiaalivakuutusmaksujen palauttamisen työnantajien maksettavaksi. Teollisuusliiton mukaan kikyn peruminen vahvistaisi palkansaajien ostovoimaa noin kahdella prosentilla kaikissa tulonsaajaryhmissä julkiselle taloudelle neutraalilla tavalla.

Nevarannan mukaan Suomella ei ole enää kilpailukykyongelmaa vaan ostovoimaongelma.

Työnantajilta työntekijöiden harteille kiky-sopimuksessa siirretyissä sosiaalivakuutusmaksuissa on kyse noin 2 miljardin euron vuotuisesta summasta.

– Kumulatiivinen summa, jonka palkansaajat ovat maksaneet työnantajille aidosti kuuluvia sosiaalivakuutusmaksuja, on 10 miljardia euroa. Jos tätä verrataan vaikkapa veronkevennysesityksiin, joita jotkut puolueet ovat tehneet, tämä on vaikutuksiltaan kaikista suurin esitys, mitä on ostovoiman näkökulmasta tehty, Nevaranta sanoi.

Teollisuusliitto haluaa Nevarannan mukaan puolueilta myös selkeät vastaukset siihen, ettei uusia kiky-sopimuksia olla tuomassa pöydälle.

OSTOVOIMAN parantamiseksi Teollisuusliitto painottaa myös pieni- ja keskituloisten tukemista energiakriisissä. Windfall-veron tuotot on ohjattava kotitalouksille sekä suorina tukina että remonttitukina.

Windfall-vero koskee tätä vuotta, mutta Nevarannan mukaan pitää olla valmius myös siihen, että suorien tukien tarve jatkuu.

– Jos tuotantokustannukset ja myyntihinta erkaantuvat toisistaan, silloin meillä pitää olla aina mahdollisuus siihen, että jotenkin verotetaan ja katkaistaan se ylimääräinen hyöty pois sähköyhtiöiltä ja tasataan tulonjakoa tavalla tai toisella ainakin kotitalouksiin.

Myös Eetu Kinnunen painottaa, että olisi hyvä pitää windfall-lainsäädäntö olemassa, koska tukien tarvetta voi olla jatkossakin.

Kolmas ostovoimaan liittyvä asia on verotus. Teollisuusliitto ei halua ansioveronkiristyksiä pieni- ja keskituloisille palkansaajille.

– Päinvastoin, jos julkisen talouden liikkumatila sen sallii, olisi harkittava pieni- ja keskituloisille kohdennettuja ansioveronkevennyksiä.

KOKOOMUS on esittänyt vaihtoehtobudjetissaan ansiosidonnaisen työttömyysturvan keston puolittamista 400 päivästä 200 päivään. Tätä Teollisuusliitossa ei katsota hyvällä.

Nevarannan mukaan vuonna 2022 alkaneista Teollisuusliiton jäsenten työttömyysjaksoista noin 35 % kesti tai on kestänyt yli 200 päivää.

– Työttömyysturvan puolittaminen ehdotetulla tavalla on toimi, joka yksistään tiputtaa jopa 10 000 ihmistä peruspäivärahan varaan.

Hän painotti, että työnantajien pitäisi pikemminkin kehittää työntekijöiden osaamista.

Suoraan kysymykseen Teollisuusliiton kannalta parhaasta hallituspohjasta Eetu Kinnunen vastaa: sellainen, joka kuuntelee palkansaajia.

– Eihän kaikki asiat ole menneet nykyisellä hallituspohjallakaan niin kuin Teollisuusliitto olisi toivonut ja muu ay-liike. Sanotaan näin, että jos hallituspohja lähtee perussuomalaisten ajatuksilla vihreästä siirtymästä ja kokoomuksen ajatuksilla työmarkkinapolitiikasta, niin sitten se ei ainakaan ole kovin toivottava. Sellainen hallitus, jossa on voimakkaana osana puolueet, joilla on yhteys suomalaiseen palkansaajaliikkeeseen, olisi tietenkin toivottava. Kaikki on kiinni siitä, millaisia kumppaneita tällaiset puolueet sitten löytävät.

Teollisuusliitto on tukenut eduskuntavaaliehdokkaita ostamalla lippuja eri puolueiden ehdokkaiden seminaareihin. Tuki jaetaan suoraan yhteiskuntavaikuttamisen yksiköstä. 750 euroa on enimmäistukisumma, jonka yksi ehdokas voi saada. Kinnunen arvelee, että tukipotti voisi nousta noin 20 000 euroon, mutta se riippuu myös hakemusten määrästä.