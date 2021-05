”Terävä piikittelytyyppinen puhetapa ei ole omanlaistani” – Keskustan uusi ryhmyri uskoo rakentavan kriittiseen lähestymistapaan

Keskustan eduskuntaryhmä kertoo valinneensa toisen kauden kansanedustajan Juha Pylvään, 50, eduskuntaryhmän uudeksi puheenjohtajaksi. Ryhmän mukaan valinta oli yksimielinen. Pylväs seuraa eduskuntaryhmän johdossa Antti Kurvista, joka nimitettiin torstaina tiede- ja kulttuuriministeriksi. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Kurvinen tunnettiin ryhmäjohtajan roolissa lennokkaasta retoriikastaan, kovaäänisistä lausunnoistaan ja esiintymistaidoistaan. Mikä nyt muuttuu, Juha Pylväs?

– Varmasti se esiintymistapa muuttuu, me olemme persoonina sen verran erilaisia. Minulla on enempi sellainen rakentavan kriittinen lähestymistapa, pyrin olemaan asialinjalla ja hakemaan asiasta eroavaisuudet. Toki asiasta voi sanoa kovastikin, mutta sellainen terävä piikittelytyyppinen puhetapa ei ole omanlaistani. Luulen sen olevan suurin ero, mikä tuossa roolissa tulee näkymään ulospäin, Pylväs sanoo.

Yksi ryhmäjohtajan tehtävistä on varmistaa, että eduskuntaryhmä tukee hallituksen linjauksia silloinkin, kun hallitusyhteistyö vaatii omalta kannalta ikäviä kompromisseja. Pylväs kertoo aikovansa toteuttaa tätä kuuntelemalla tarkkaan erilaisia näkemyksiä ja hakemalla sovitteluratkaisuja kuulemansa perusteella.

– Koetan aistia ryhmän tahtotilan ja mitä viestejä ryhmästä tulee ja hakea siitä näkemyksen siitä, miten me pääsemme niihin asioihin, mitä ryhmä haluaa. Se on varmaankin se minun tapani, miten hankaliinkin asioihin voi vaikuttaa ja osallistua, hän sanoo.

Vaalipiiritoveri Sipilä esitti tehtävään

Pylväs ei ollut itse vakavasti pohtinut tehtävään pyrkimistä ennen kuin kyselyjä asiasta alkoi tulla sen jälkeen, kun Kurvisen siirtyminen ministeriauton penkille selvisi. Ryhmän luottamuksen hän arvelee syntyneen siitä, miten hän on tuonut näkemyksiään ryhmässä esiin.

– Ehkä se on sellainen rakentava, keskusteleva, kuunteleva ominaisuus siinä, miten olen ryhmässä ollut nyt toista kautta.

Ryhmässä on tapana, että edustajia esittää tehtäviin joku saman vaalipiirin kansanedustajista, ja Pylvästä esitti ryhmäjohtajaksi entinen pääministeri Juha Sipilä.

Keskustan eduskuntaryhmä on myös ollut tällä vaalikaudella se paikka, jossa hallituksen toimia on puitu välillä hyvinkin kireissä tunnelmissa, kuten puoliväliriihestä juontuneen hallituskriisin aikana. Pylväs ei usko, että tiukka linja muuttuu.

– Eduskuntaryhmän puheenjohtaja kuitenkin vie ryhmän tuntoja hallitusyhteistyöhön ja ministerityöryhmään päin. Se (eduskuntaryhmän toiminta) on meidän tapamme purkaa näitä vaikeita, meidän kenttäväelle raskaita asioita sellaiseen makusteltavaan muotoon, joka ryhmän jäsenille passaa, hän sanoo.

Pitkään Ylivieskan johdossa

Pylväs edustaa Oulun vaalipiiriä ja on kotoisin Ylivieskasta Pohjois-Pohjanmaalta. Hän on ollut myös Ylivieskan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja vuodesta 2008 ja on ammatiltaan kone- ja maatalousyrittäjä.

Vuonna 2019 Pylväs kannatti Katri Kulmunia tämän käydessä kisaa keskustan puheenjohtajuudesta puolustusministeri Antti Kaikkosen kanssa. Vuonna 2020 nykyisen puheenjohtajan Annika Saarikon ja Kulmunin välillä käydyssä puheenjohtajakamppailussa Pylvästä ei kuitenkaan tukijalistalla enää ollut.

Pylvään mukaan kyseessä oli tietoinen valinta ottaa neutraalimpi linja, koska hänen omakin kannattajakuntansa oli puheenjohtajakysymyksessä hyvin jakautunutta. Hän kertoo kierrättäneensä kaikkia ehdokkaita alueellaan ja vauhdittaneensa heidän kampanjoitaan.

– Kuuntelin siellä kenttäväen mielipiteitä ja hain sieltä sitä, mitä minun kotialueeni ihmiset haluavat puheenjohtajalta, hän sanoo.

Eduskunnassa Pylväs kuuluu hallintovaliokuntaan ja valtiovarainvaliokunnan hallinto- ja turvallisuusjaostoon sekä maatalousjaostoon.

Edellinen ryhmäjohtaja Kurvinen nimitettiin ministeriksi, koska aiempi tiede- ja kulttuuriministeri Saarikko siirtyi valtiovarainministeriksi. Valtiovarainministerinä toiminut Matti Vanhanen palasi rivikansanedustajaksi.

Ensimmäisenä varapuheenjohtajana eduskuntaryhmässä jatkaa Eeva Kalli ja toisena Hanna-Leena Mattila.