Terrafame selvittää skandiumin talteenottoa – harvinaista maametallia käytetään puolustusteollisuudessa

Kaivosyhtiö Terrafame kertoi tiistaina, että se on aloittanut esiselvityksen skandiumin talteenotosta osana tuotantoprosessiaan.

Skandium on harvinainen maametalli, jonka Euroopan unioni on luokitellut kriittiseksi raaka-aineeksi. Skandiumia käytetään muun muassa puolustusteollisuudessa.

Terrafamen mukaan yhtiöstä voisi tulla Euroopan ainoa skandiumin tuottaja. Tällä hetkellä valtaosa maailman skandiumista tulee Kiinasta.

Terrafame sanoo, että yhtiön kaivosalueella Sotkamossa on mahdollisuus ottaa talteen muitakin metalleja nykyisten nikkelin, sinkin, koboltin, kuparin ja uraanin lisäksi. Tavoitteena on, että skandiumin talteenotossa hyödynnettäisiin Terrafamen uraanin talteenottolaitoksen nykyistä sivuvirtaa.

Skandiumin tärkeimpiä käyttökohteita ovat alumiiniseokset, joissa skandiumin ominaisuudet mahdollistavat kevyemmät, lujemmat ja kestävämmät rakenteet.

Terrafame sanoo, että jo pienikin skandiumlisäys parantaa alumiiniseosten lujuutta merkittävästi, mikä tekee siitä houkuttelevan materiaalin useille toimialoille.

TERRAFAMEN toimitusjohtajan Antti Koulumiehen mukaan skandiumia käytetään seosaineena esimerkiksi paremman luokan maantiepyörissä. Tällöin kyse on siitä, että pyörän runko pyritään saamaan mahdollisimman kevyeksi.

- Jos pyritään saamaan rakenteellista lujuutta ja kestävyyttä, niin lisäämällä skandiumia pieni määrä alumiiniin on onnistuttu saamaan selkeästi vahvempia materiaaleja, Koulumies sanoo STT:lle.

Puolustusteollisuudessa skandiumia on käytetty esimerkiksi hävittäjälentokoneissa.

- Itse asiassa ensimmäinen käyttökohde skandiumilla oli nimenomaan hävittäjälentokoneessa, Koulumies kertoo.

Hänen mukaansa pidemmällä aikavälillä voisi olla merkittäviä mahdollisuuksia vaikkapa hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen, jos skandiumia ryhdyttäisiin käyttämään laajasti matkustajalentokoneiden rungoissa.

- Mutta tähän on vielä aika pitkä matka. Tähän asti rajoitteena skandiumin käyttöönotossa on ollut kilpailukykyisten luotettavien lähteiden puute. Skandium on tällä hetkellä hyvin kallista, sitä on saatavilla vain pieniä määriä ja 85 prosenttia tuotetaan Kiinassa.

TOIMITUSJOHTAJAN mukaan nyt selvitettävällä hankkeella on potentiaalia nostaa Terrafame merkittäväksi toimijaksi skandiumin maailmanlaajuisilla markkinoilla.

- Se täydentää uutta lupahakemustamme toiminnan laajentamiseksi sekä investointiamme primääriliuotuskapasiteetin kasvattamiseen, jotka muodostavat perustan tulevalle kasvullemme ja kilpailukyvyllemme, Koulumies sanoo tiedotteessa.

Esiselvityksen odotetaan valmistuvan tämän vuoden loppuun mennessä. Selvitystä johtaa australialainen konsulttiyhtiö Worley.

Terrafamen mukaan tavoitteena on, että investointipäätös voitaisiin tehdä ensi vuoden alkupuolella. Investointipäätöksen jälkeen tuotannon käynnistyminen veisi vielä arviolta kaksi vuotta.

Terrafamen arvion mukaan kyse olisi usean kymmenen miljoonan euron investoinnista. Siitä ei ole vielä arviota, paljonko lisätyöpaikkoja investointi voisi tuoda.

- Tutkimme sitä, että saisimme skandiumin talteenoton olemassa olevan prosessimme jatkeeksi. Tämä ei välttämättä olisi oma laitoskokonaisuutensa, vaan enemmänkin lisä nykyisiin laitoksiimme, Koulumies sanoo STT:lle.

Koulumies ei kerro, miten paljon skandiumia Terrafame voisi tuottaa, mutta hänen mukaansa puhutaan ”maailman mittakaavassa merkittävästä määrästä”.

JO pidempään on ollut tiedossa, että Sotkamon kaivosalueen malmiossa on skandiumia.

Esiselvityksessä kartoitetaan, mikä olisi teknisesti paras vaihtoehto skandiumin talteenottoon ja millä skandiumin puhtausasteella olisi parhaat kaupalliset edellytykset.

Lisäksi selvitetään muun muassa sitä, ketkä olisivat potentiaalisimmat asiakkaat Terrafamen tuottamalle skandiumille.

- Meidän pitää ymmärtää, missä muodossa meidän eri asiakkaat sitä (skandiumia) haluavat ja miltä tämä arvoketju ylipäänsä näyttää.

Koulumiehen mukaan skandiumista voi muodostua Terrafamelle merkittävä sivutuote. Terrafamen strategian mukaista on pyrkiä vähentämään nikkelin osuutta yhtiön liikevaihdosta. Tällä hetkellä nikkeli tuo Terrafamen liikevaihdosta noin 80 prosenttia.

Koulumiehen mukaan Sotkamon kaivosalueella on muitakin kriittisiä metalleja, joiden talteenottoa voi tutkia ja harkita.

- Mutta tässä vaiheessa pyritään kaupallistamaan uusia tuotteita yksi kerrallaan.

Iiro-Matti Nieminen / STT

Uutista täydennetty kauttaaltaan klo 12.09 Koulumiehen kommenteilla STT:lle.