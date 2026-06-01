Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Kotimaa

1.6.2026 11:15 ・ Päivitetty: 1.6.2026 11:15

Terrorismirangaistukset kiristyivät Suomessa – tätä se tarkoittaa

iStock
Esimerkiksi pomminrakentamisen mahdollistaminen tai rakentajien majoittaminen voi johtaa nyt kovempiin tuomioihin.

Terrorismirikoksia koskeva lainsäädäntö kiristyi kesäkuun alusta. Nyt muun muassa Isis-äidiksi tai -isäksi ryhtymisestä tai terrorismiin kouluttamisesta tulee aiempaa kovempi tuomio.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Presidentti Alexander Stubb vahvisti lakimuutokset viime perjantaina.

Oikeusministeriön mukaan uudistuksen tarkoitus on selkeyttää lainsäädäntöä, laajentaa terrorismirikosten rangaistavuuden alaa ja koventaa rangaistuksia.

VASTEDES aiempaa ankarampiin rangaistuksiin voidaan tuomita terrorismirikoksen valmistelusta, terroristisesta kouluttautumisesta sekä terroristisesta matkustamisesta ja matkustamisen edistämisestä.

Rangaistavaksi tulee myös se, jos matkustaa toiseen valtioon terroristisen matkustamisen edistämistä varten (esimerkiksi majoittajaksi tai etapin hoitajaksi) tai yrittää antaa ihmisille terroristista koulutusta.

Lisäksi terroristisessa tarkoituksessa tehtyjen rikosten joukkoon lisätään törkeä vapaudenriisto, törkeä raiskaus, törkeä ryöstö ja törkeä lapsenraiskaus.

Oikeusministeriö on julkaissut tietopaketin, johon on koottu uudistuksen taustaa, sisältöä ja vaikutuksia.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Rane Aunimo

Elokuva
29.5.2026
Arvio: Kodittoman miehen odysseiasta muodostuu turhauttava matka itsekkyyteen
Lue lisää

Juhani Pihlajamaa

Kolumnit
30.5.2026
Evp-upseeri: Lännen ja Suomen Venäjä-konfliktia ei voi määritellä 1800-luvun sotateorioilla
Lue lisää

Janne Riiheläinen

Kolumnit
29.5.2026
Janne Riiheläinen: Huomasiko kukaan, että Suomi sai uuden Kansallisen turvallisuuden strategian?
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU