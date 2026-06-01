1.6.2026 11:15 ・ Päivitetty: 1.6.2026 11:15
Terrorismirangaistukset kiristyivät Suomessa – tätä se tarkoittaa
Terrorismirikoksia koskeva lainsäädäntö kiristyi kesäkuun alusta. Nyt muun muassa Isis-äidiksi tai -isäksi ryhtymisestä tai terrorismiin kouluttamisesta tulee aiempaa kovempi tuomio.
Presidentti Alexander Stubb vahvisti lakimuutokset viime perjantaina.
Oikeusministeriön mukaan uudistuksen tarkoitus on selkeyttää lainsäädäntöä, laajentaa terrorismirikosten rangaistavuuden alaa ja koventaa rangaistuksia.
VASTEDES aiempaa ankarampiin rangaistuksiin voidaan tuomita terrorismirikoksen valmistelusta, terroristisesta kouluttautumisesta sekä terroristisesta matkustamisesta ja matkustamisen edistämisestä.
Rangaistavaksi tulee myös se, jos matkustaa toiseen valtioon terroristisen matkustamisen edistämistä varten (esimerkiksi majoittajaksi tai etapin hoitajaksi) tai yrittää antaa ihmisille terroristista koulutusta.
Lisäksi terroristisessa tarkoituksessa tehtyjen rikosten joukkoon lisätään törkeä vapaudenriisto, törkeä raiskaus, törkeä ryöstö ja törkeä lapsenraiskaus.
Oikeusministeriö on julkaissut tietopaketin, johon on koottu uudistuksen taustaa, sisältöä ja vaikutuksia.
