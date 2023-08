Terroriuhka esti kiintiöpakolaisten hakemisen Ruotsiin – maan maine on kärsinyt arabimaailmassa

Ruotsin maahanmuuttoviraston kaavailema kiintiöpakolaisten hakumatka Irakiin estyy kohonneen terroriuhan takia. Virasto arvioi, ettei henkilökuntaa voida lähettää maahan turvallisuustilanteen heikennyttyä. Syyskuun puoliväliin kaavailtua matkaa on lykätty määrittelemättömäksi ajaksi. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

YK:n pakolaisjärjestö UNHCR on esittänyt useita pakolaisia, jotka saattavat olla oikeutettuja pääsemään Ruotsiin. Ruotsin viranomaisten oli määrä tutkia paikan päällä, täyttävätkö he pakolaisstatuksen ja oleskeluluvan kriteerit.

- Arvioimme, ettemme voi tällä hetkellä lähettää henkilökuntaamme sinne turvallisuustilanteen vuoksi. On yleisesti tiedossa, että Ruotsin maine on kärsinyt erityisesti arabimaailmassa, sanoo Ruotsin maahanmuuttoviraston toiminta-asiantuntija Velibor Ljepoja.

Irakissa on noin 200 Ruotsille esitettyä pakolaista. He joutuvat odottamaan arviota, kunnes turvallisuustilanne paranee, virastosta sanotaan.

Noin 95 prosenttia pakolaiskiintiön puitteissa tutkituista saa oleskeluluvan Ruotsissa.

Myöhemmin tänä syksynä viraston oli määrä mennä myös Libanoniin vastaavalle matkalle. Myös Libanonin-matka voidaan siirtää tai perua, jos turvallisuustilanne ei parane.

SÄPO nosti eilen Ruotsin terroriuhan tasoa toiseksi korkeimmalle eli neljännelle tasolle ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2016. Taustalla olivat osaltaan useat Koraanin polttamistapaukset Ruotsissa, joihin muslimimaat ovat reagoineet voimakkaasti.

Ruotsin maahanmuuttovirasto on saanut hallituksen toimeksiannon ottaa maahan tänä vuonna 900 kiintiöpakolaista. Määrä on huomattavasti pienempi kuin edellisenä vuonna, jolloin toimeksianto oli 5 000 kiintiöpakolaista. Jos turvallisuustilanne ei parane ennen vuoden loppua, viranomainen ei voi suorittaa tehtävää loppuun, Ljepoja sanoo. Toiveena on, että nämä pakolaiset voidaan ottaa vastaan myöhemmin, hän sanoo.

Kiintiöpakolaisten oleskeluluvat ovat pysyviä. Noin 95 prosenttia pakolaiskiintiön puitteissa tutkituista saa oleskeluluvan Ruotsissa.

Tänä vuonna viraston oli tarkoitus tehdä arvioita Ugandassa, Irakissa ja Libanonissa. Tällä hetkellä vain Ugandaan mennään varmasti.