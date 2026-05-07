7.5.2026 08:03 ・ Päivitetty: 7.5.2026 08:03

Tervapääsky on pulassa – järjestö kannustaa pönttötalkoisiin

ARI AHLFORS
Tervapääskyt viihtyvät myös niille rakennetuissa pöntöissä.

Erittäin uhanalaisen tervapääskyn tilanne on Birdlife Suomen mukaan huolestuttava. Suomen tervapääskykanta on järjestön mukaan vähentynyt pitkään ja tasaisesti, ja samankaltaista kehitystä on havaittu myös muualla Euroopassa.

Tervapääskykannan vähenemisen syyt ovat Birdlifen mukaan osin epäselvät, mutta merkittävin tunnistettu uhka on sopivien pesäpaikkojen väheneminen etenkin kaupunkiympäristöissä, joissa valtaosa kannasta nykyään pesii.

Tervapääskyjen pesät ovat luonnonsuojelulain mukaan rauhoitettuja ympäri vuoden, mutta niitä tuhoutuu katto- ja julkisivuremonttien yhteydessä. Birdlifen mukaan taustalla on usein tiedon puute.

Järjestön mukaan ennen remontteja on tärkeää selvittää, onko rakennuksessa tervapääskyn pesiä, ja tarvittaessa hakea poikkeuslupaa Lupa- ja valvontavirastolta.

– Tervapääskypönttöjen hinta on murto-osa kattoremontin kustannuksista. Tervapääsky on myös varsin siisti lintu, sillä emot kuljettavat poikasten ulosteet pois pesästä. Niiden aiheuttamaa sotkua on siis turha pelätä, Birdlifen suojeluasiantuntija Aapo Salmela sanoo tiedotteessa.

Tervapääskyjen asuntopulaa voi järjestön mukaan helpottaa asentamalla ulkoseinille räystäiden alle pönttöjä. Niitä voi kiinnittää myös avoimilla paikoilla korkealle puihin.

TERVAPÄÄSKYJÄ pesii koko Suomessa aivan pohjoisinta Lappia lukuun ottamatta. Tyypillinen pesäpaikka on rakennuksen kolo lähellä katonrajaa.

Ne pesivät myös maatilojen pihapiireissä sekä aukeilla metsäpaikoilla tikkojen vanhoissa koloissa, usein korkeissa keloissa. Tervapääsky viettää ilmassa valtaosan elämästään. Se syö vain lentäviä hyönteisiä ja muita ilmassa leijuvia selkärangattomia, se parittelee ja jopa nukkuu lentäessään.

Tervapääsky on Birdlifen vuoden lintu. Vuoden lintu -hankkeen tavoitteena on kiinnittää huomiota vähentyneisiin, harvalukuisiin tai puutteellisesti tunnettuihin lajeihin. Niistä kerätään havaintoja tehostetusti. Omat havaintonsa tervapääskystä voi kirjata Tiira-lintutietopalveluun.

