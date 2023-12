”Tervetullut apu ja valonpilkahdus vaikeassa tilanteessa” – Werning iloitsee Kouvolan saamasta tuesta

Kouvolalainen kansanedustaja Paula Werning (sd.) iloitsee kotikaupunkinsa saamasta 1,25 miljoonan euron tuesta. Tuki on 16 euroa jokaista kaupungin asukasta kohden, hän laskee. DEMOKRAATTI Demokraatti

Valtioneuvosto on myöntänyt vuoden 2023 harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta 29 kunnalle. Tukien yhteissumma on 10 miljoonaa euroa.

– Kouvolan saama 1,25 miljoonan euron tukisumma on äärimmäisen tärkeä. Kaupunki on viime aikoina kokenut merkittäviä haasteita ja kärsinyt taloudellisista vaikeuksista. Vaikka paljon sopeutustoimia on jo tehty, tämä tuki toimii tervetulleena apuna ja valonpilkahduksena kaupungille vaikeassa tilanteessa, Werning sano.

– On kuitenkin tärkeää muistaa, että tuki ei poista tarvetta jatkaa sopeutustoimia Kouvolassa, hän muistuttaa.