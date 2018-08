Teslalle kilpailija – venäläinen asevalmistaja Kalashnikov esitteli retroautonsa

Venäläinen asevalmistaja Kalashnikov on esitellyt sähköauton, joka näyttää 1970-luvulla valmistetulta Izh-Kombilta.

Izh perustuu Suomenkin teiltä tuttuun Moskvitsh Eliteen. Kalashnikov kertoo, että ”superauto” on tarkoitettu kilpailijaksi muun muassa yhdysvaltalaiselle Teslalle.

Kalashnikov kertoo, että yhtiö on kehittänyt prototyyppiä varten omaa teknologiaansa. Auton toimintasäde on 350 kilometriä yhdellä latauksella.

Kalashnikov tunnetaan AK-47-rynnäkkökivääristään. Konserni on kuitenkin pyrkinyt viime vuosina laajentamaan toimintaansa useille muille aloille, kuten vaatteisiin ja matkapuhelinten kuoriin.

Sähköauto on aiheuttanut epäuskoa Venäjällä. Autoa on kutsuttu muun muassa ”Izh-Zombieksi”. Kalashnikovia on kehotettu pitäytymään asevalmistajana ja pysymään erossa autoista.