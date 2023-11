Teslalle taas jobinpostia Ruotsissa

Sähköautovalmistaja Tesla koki tänään takaiskun työmarkkinariidassaan ruotsalaisen ay-liikkeen kanssa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Postiyhtiö Postnord voi edelleen kieltäytyä toimittamasta rekisterikilpiä Testlalle ainakin väliaikaisesti, koska Solnan käräjäoikeus lykkäsi kiistan ratkaisevaa päätöstään.

Käräjäoikeus päätti antaa Postnordille kolme päivää aikaa kommentoida asiaa ennen varsinaista oikeuden päätöstä.

Teslan rekisterikilpien kuljettaminen on keskeytynyt Postnordin postinjakajien ja muiden ammattiliittojen työntekijöiden tukilakon vuoksi. Tesla on kieltäytynyt allekirjoittamasta työehtosopimusta IF Metallin kanssa.