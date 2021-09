Texasin uuteen ultratiukkaan aborttilakiin liittyvä ilmiantosivusto on saamassa kenkää palveluntarjoajaltaan – käyttäjät hukuttivat sivuston tekaistuihin ilmiantoihin ja Shrek-meemeihin

Yhdysvalloissa Texasin uuteen ultratiukkaan aborttilakiin liittyvä ilmiantosivusto on saamassa kenkää palveluntarjoajaltaan, kertoo muun muassa uutistoimisto AFP. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Verkkopalveluja tarjoava GoDaddy sanoi tiedotteessa kertoneensa sivustolle torstaina, että se on rikkonut yhtiön palveluehtoja ja sen täytyy tämän vuoksi siirtyä toisen palveluntarjoajan huomaan.

Texasissa tuli keskiviikkona voimaan laki, joka kieltää lähes kaikki abortit kuudennen raskausviikon jälkeen. Abortti ei ole sallittu edes silloin, jos raskaus on saanut alkunsa insestin tai raiskauksen seurauksena. Ainoa poikkeus on raskauden naiselle aiheuttama terveysriski.

Prolifewhistleblower-sivuston perimmäinen tarkoitus oli kerätä kansalaisilta ilmiantoja uutta lakia rikkovista. Sosiaalisessa mediassa ihmisiä puolestaan kehotettiin ylikuormittamaan sivusto tekaistuilla ilmiannoilla.

Sivustolle lähetettiin lukuisten perättömien ilmiantojen lisäksi muun muassa kasapäin Shrek-meemejä ja pornoa, kertoo brittilehti Guardian. Lehden mukaan kampanjan taustalla ovat sosiaalisen median palveluiden Tiktokin ja Redditin käyttäjät, jotka puolustavat naisten oikeutta aborttiin.

Guardianin mukaan sivusto perustettiin kuukausi sitten, mutta tekaistuja ilmiantoja alkoi vyöryä sivustolle aborttilain voimaantuloa edeltävänä päivänä. Eräskin Tiktokin käyttäjä kertoi lehden mukaan lähettäneensä peräti 742 perätöntä ilmoitusta, joiden mukaan Texasin republikaanikuvernööri Greg Abbott olisi hakenut laittomia abortteja.

Myöhään perjantaina sivuston ilmianto-osastolle ei enää ollut pääsyä. Sen sijaan vastassa oli viesti, joka kertoi GoDaddyn palomuurin estäneen pääsyn.

GoDaddyn palveluehtojen mukaan käyttäjät eivät saa kerätä tietoja muista ihmisistä ilman heidän suostumustaan.

Sivuston uhataan olevan kohta taas toiminnassa

Abortinvastaisen kansalaisjärjestö Texas Right to Lifen viestintäjohtaja Kimberlyn Schwartz kertoi uutistoimisto AFP:lle, että ilmiantosivusto on parhaillaan siirtymässä uudelle palveluntarjoajalle. Sivuston odotetaan hänen mukaansa olevan 48 tunnin sisään jälleen toiminnassa.

– Meitä ei hiljennetä, Schwartz sanoi ja vakuutti, ettei järjestö peräänny.

Ilmiantosivustolla oli linkkejä, joiden kautta saattoi ilmiantaa kenet tahansa, joka avustaa ”sydämen lyönnin jälkeisissä aborteissa”.

Tuore laki tunnetaan niin sanottuna Sydämenlyönti-lakina, koska abortti ei ole sallittu enää sen jälkeen kun sikiön sydänäänet voidaan havaita eli yleensä kuudennella raskausviikolla. Tässä vaiheessa monet naiset eivät vielä edes tiedä raskaudestaan.

Texasin laki pitää sisällään myös järjestelmän, jossa laittomia abortteja tekevien tai niiden tekemisessä auttavien ilmiantamisesta on luvassa tuhansien dollarien rahapalkkio. Käytännössä laki tarjoaa kenelle tahansa Texasissa asuvalle mahdollisuuden haastaa oikeuteen abortteja tekevä tai niiden tekemisessä auttava.

Texasin Austinissa toimiva tuomari määräsi perjantaina väliaikaisen lähestymiskiellon abortinvastaiselle järjestölle ja sen yhteistyökumppaneille. Päätös suojaa ainakin toistaiseksi seksuaalijärjestö Planned Parenthoodin alla toimivia aborttejakin tarjoavia klinikoita oikeushaasteilta.

Asiasta kertovat muun muassa Axios-sivusto sekä uutiskanavat Fox News ja CNN.

Osavaltio ei osallistu aborttikiellon valvontaan.

Biden kuvaili Texasin lakia omankädenoikeudeksi

Yhdysvaltain korkein oikeus hylkäsi myöhään keskiviikkona kansalaisoikeusjärjestöjen vetoomuksen tiukan aborttilain jäädyttämisestä. Korkeimman oikeuden yhdeksästä tuomarista neljä vastusti päätöstä.

Oikeus ei päätöksessään ottanut kantaa Texasin aborttilain perustuslainmukaisuuteen, vaan vetosi muotoseikkoihin. Jäädytystä kannattanut liberaali tuomari Sonia Sotomayor syytti kollegoidensa piilottaneen päänsä hiekkaan räikeästi perustuslain vastaisen lain edessä.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden tuomitsi torstaina jyrkästi korkeimman oikeuden aborttilinjauksen.

– Korkeimman oikeuden päätös on ennennäkemätön loukkaus naisten perustuslaillisia oikeuksia vastaan. Se luo perustuslain vastaisen kaaoksen, presidentti sanoi.

Perjantaina Biden kutsui Texasin lakia omankädenoikeudeksi. Hänen mukaansa voi olla olemassa oikeuskäytäntöjä, joilla voidaan rajoittaa yksilöiden mahdollisuutta panna osavaltion lakia täytäntöön. Hän ei kuitenkaan AFP:n mukaan kertonut tarkemmin, mitä nämä käytännöt olisivat.

Aborttilakia ovat kritisoineet myös lukuisat julkisuuden henkilöt, kuten Reese Witherspoon, Eva Longoria ja Pink.

Longoria kauhisteli Instagram-julkaisussaan sitä, miten hänen omassa kotiosavaltiossaan on otettu käyttöön liittovaltion tasolla tiukin aborttilaki ja otettu samalla monia askelia väärään suuntaan. Hän kuvaili lain olevan julkea rikkomus kaikkia naisia kohtaan.

Kyytipalvelut maksavat kuskiensa oikeuskulut

Kyytipalveluja tarjoavat Lyft ja Uber ovat ottaneet myös kantaa kiistanalaiseen lakiin. Lyft kertoi blogipostauksessaan, että laki voi rankaista Lyft-kuskeja ihmisten kuljettamisesta. Yhtiö ilmoitti perustavansa rahaston, jolla on määrä kattaa kaikki aborttilain myötä oikeuteen haastetuille kuljettajille koituvat oikeudenkäyntikulut.

Lyftin mukaan laki ei ole yhteensopiva muun muassa yksityissuojaan liittyvien perusoikeuksien ja yhtiön arvojen kanssa.

Uberin toimitusjohtaja Dara Khosrowshahi suitsutti Lyftin päätöstä ja kertoi Uberin kattavan niin ikään omien kuljettajiensa uuteen lakiin liittyvät oikeuskulut.

Lyft kertoi myös lahjoittavansa miljoona dollaria Planned Parenthoodille terveydenhuoltoon liittyviä kuljetuksia varten.

Aiemmin tällä viikolla samannimistä treffisovellusta pyörittävä Bumble kertoi Instagramissa perustaneensa apurahaston, jolla se tukee lisääntymiseen liittyviä oikeuksia naisten ja kaikkien muiden sukupuolten osalta.

Tinderin, OkCupidin ja muutamien muiden treffipalvelujen omistajan, texasilaisen Match Groupin johtaja kertoi niin ikään perustavansa rahaston uuden lain myötä. Rahastolla on määrä auttaa yhtiön työntekijöitä ja heidän huollettaviaan hakemaan tarvittaessa terveydenhuoltoa osavaltion ulkopuolelta.

– Olen järkyttynyt siitä, että asun nyt osavaltiossa, jossa naisten lisääntymiseen liittyvät lait ovat taantuneempia kuin valtaosassa maailmaa, Matchin toimitusjohtaja Shar Dubey sanoi työntekijöilleen suunnatussa kirjeessä, joka jaettiin Twitterissä.