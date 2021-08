The Times: Lamont Marcell Jacobsin entinen ravintoneuvoja on poliisitutkinnan kohteena epäiltynä anabolisten steroidien levittämisestä

Sadan metrin ja pikaviestin olympiakultaa Tokiossa voittaneen Lamont Marcell Jacobsin entinen ravintoneuvoja on poliisitutkinnan kohteena epäiltynä anabolisten steroidien levittämisestä, uutisoi The Times .

Italialainen Jacobs, 26, alitti ensimmäisen kerran kymmenen sekunnin rajan sadalla metrillä vasta tämän vuoden toukokuussa, joten hän ei ole ollut yleisurheilun dopingtestausta koordinoivan AIU:n testattavien urheilijoiden listalla. Jacobsin olympiavoitto Euroopan ennätysajalla 9,80 oli jättiyllätys.

Jacobsin ravintoneuvojana on tähän vuoteen asti esiintynyt kehonrakentaja Giacomo Spazzini, joka toimii valmennus- ja lisäravinnealalla. Jacobsin olympiavoiton jälkeen Spazzini antoi Italiassa medialle haastatteluja, joissa hän otti kunniaa Jacobsin menestyksestä.

The Times kirjoittaa nähneensä Italian poliisin dokumentteja, joiden mukaan viranomaiset tutkivat Spazzinin osallisuutta petokseen sekä kiellettyjen dopingaineiden ja varastetun tavaran välittämiseen.

Tutkinnassa epäillään, että operaatiota johtanut henkilö on saanut haltuunsa reseptilomakkeita ja lääkärin leimasimen, joiden avulla hän on hankkinut asiakkailleen lääkkeitä dopingkäyttöön. Spazzini on poliisin käsityksen mukaan ollut operaation johtajan apumies. Spazzinin epäillään myös esiintyneen ravintoneuvojana ilman ammattinimikkeen käyttöön vaadittavaa koulutusta.