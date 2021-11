THL: 2 616 uutta koronatartuntaa – 9 kuolemantapausta perjantain jälkeen

Suomessa on sairaalahoidossa yhteensä 45 koronapotilasta enemmän kuin perjantaina, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Sairaalahoidossa on nyt yhteensä 322 koronavirukseen liittyvää tautia sairastavaa, joista teho-osastolla 43. Teho-osastolla on kaksi koronapotilasta enemmän kuin perjantaina.

Perjantain jälkeen on raportoitu 2 616 uutta koronavirustartuntaa. THL ei julkaise päivittäisiä koronalukuja viikonloppuna.

Kahden viikon aikana raportoitujen tartuntojen määrä on tätä edeltävää kahden viikon ajanjaksoa suurempi. Suomessa on kahden viime viikon aikana raportoitu noin 12 700 koronatartuntaa, mikä on noin 3 600 tartuntaa enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Suomessa on raportoitu yhdeksän uutta koronavirukseen liittyvää kuolemantapausta perjantain jälkeen. Koronakuolemia on epidemian aikana raportoitu Suomessa kaikkiaan 1 258.

Pohjois-Pohjanmaalla kahden viikon ilmaantuvuus ylittää 400:n

Koronan ilmaantuvuus koko maassa on nyt 228 tapausta sataatuhatta asukasta kohden kahden viime viikon aikana. Edeltävällä kahden viikon jaksolla ilmaantuvuusluku oli 164.

Suurin ilmaantuvuusluku, 411, on Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä ja toisiksi suurin Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä, jossa se on 302.

Pienin ilmaantuvuusluku on Ahvenanmaalla, jossa se on 50. Toisiksi matalimmalla tasolla kahden viikon ilmaantuvuus on Kainuussa, jossa se on 68. Ilmaantuvuusluvut ovat pyöristettyjä.