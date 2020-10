THL: Ei uusia koronakuolemia

Suomessa ei ole raportoitu uusia kuolemantapauksia liittyen koronaviruksen aiheuttamaan tautiin, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Yhteensä kuolemia on raportoitu 354. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Sairaalahoidossa on 65 ihmistä, mikä on 9 vähemmän kuin maanantaina. Tehohoidossa olevia on 10, mikä on yhtä monta kuin maanantaina.

Aiemmin tänään raportoitiin 215 uutta koronavirustartuntaa. Yhteensä tartuntoja on raportoitu Suomessa nyt 15 378.

THL ilmoittaa tautiin liittyvät kuolemat sekä sairaala- ja tehohoidossa olevien potilaiden määrän kolmesti viikossa eli maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin.