THL: Huumeiden käyttö yleistyy yhä Suomessa

Huumeiden kokeilu ja käyttö yleistyvät Suomessa edelleen, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.

Viime syksynä kerätyn kyselyaineiston mukaan yhä useammalla suomalaisella on omakohtaista kokemusta huumeista.

Yleisimmin käytetty huume on kannabis. Sitä on kokeillut elämänsä aikana noin joka neljäs suomalainen.

Myös muun muassa amfetamiinin, ekstaasin ja kokaiinin kokeilut ovat yleistyneet aiemmasta, vuonna 2014 tehdystä kyselystä. Sen sijaan kuntodopingin käyttö on pysynyt 2010-luvulla tasaisena.

Kyselyyn vastasi reilu 3 200 ihmistä.