THL ja STM koronatilanteesta: Tehohoidon tarve on kääntynyt laskuun – tartuntojen määrä vähentynyt selvästi kolmen viikon ajan

THL ja STM tiedottavat torstaina, että erikoissairaanhoidossa ja perusterveydenhuollossa hoidettavien koronapotilaiden määrä on laskenut hieman. Viikkojen 14-15 (4.-17.4.) aikana erikoissairaanhoitoon tuli runsaat 700 uutta koronapotilasta.

Valtakunnallisesti erikoissairaanhoidon uusien potilaiden määrä on pysytellyt korkeahkolla tasolla. Tehohoidon tarve on kuitenkin kääntynyt laskuun: viikkojen 14-15 aikana tehohoitoon tuli 55 uutta koronapotilasta, kun kahdella edeltävällä viikolla (21.3.-3.4.) tehohoitoon päätyi 84 potilasta.

Keskiviikkona 20.4.2022 sekä teho-osastoilla että muilla erikoissairaanhoidon vuodeosastoilla olevista koronapotilaista noin kolmannes oli hoidossa ensisijaisesti muun syyn kuin koronavirustaudin vuoksi.

Keskiviikkona 20.4.2022 perusterveydenhuollon vuodeosastoilla oli yhteensä 505 koronapotilasta.

Koronavirustartuntaan liittyviä kuolemia oli sunnuntaihin 17.4.2022 mennessä ilmoitettu Tartuntatautirekisteriin yhteensä 3 589. Viimeisen kahden kalenteriviikon aikana (4.-17.4.) menehtyneitä on kirjattu 337, kun edeltävän kahden viikon aikana kuolemia kirjattiin 406. Koko epidemian aikana menehtyneiden keski-ikä (mediaani) on 83 vuotta.

Arvioitu tehollinen tartuttavuusluku on 0,80-0,90 (90 prosentin todennäköisyysväli). Edellisellä raportointikerralla luku oli 0,85-0,95. Hieman alle yhden arvio antaa viitettä epidemian mahdollisesta kääntymisestä laskuun koko väestön tasolla.

THL:n Mika Salmisen mukaan koronatapausten määrä on laskenut selkeästi kolme viikkoa peräkkäin. Ilmaantuvuuden lasku näkyy kaikissa ikäryhmissä ja kaikilla alueilla. Salminen kertoi asiasta tiedotustilaisuudessa.

Viime viikolla (10-11.4.2022) kerättyjen jätevesinäytteiden perusteella koronaviruksen RNA:n kokonaismäärä Suomen jätevesissä on edelleen korkealla tasolla, mutta viidellä viimeisellä mittauskerralla tulokset ovat pysyneet tasaisina eivätkä ole nousseet.

Suomessa 18 vuotta täyttäneistä 87,4 prosenttia on saanut vähintään kaksi koronarokoteannosta ja 63,8 prosenttia kolme rokoteannosta. 60 vuotta täyttäneistä 85,8 prosenttia on saanut kolme rokoteannosta. Yli 80-vuotiaista kolme rokoteannosta saaneista 44 prosenttia on saanut myös neljännen annoksen. Rokotukset suojaavat vakavammilta tautimuodoilta edelleen hyvin.

Neljänsiä koronarokoteannoksia suositellaan 12 vuotta täyttäneille voimakkaasti immuunipuutteisille sekä 80 vuotta täyttäneille ja kaikille hoivakodeissa asuville iäkkäille.