THL ja STM: Ravintoloiden tulisi vaatia asiakkailtaan koronapasseja koko aukiolon ajan

– Tämä on toki täysin vastoin sitä mikä on ollut se ajatus meillä koronapassin käytön hyödystä ravintolaympäristössä. Meidän kantamme on hyvin selkeästi se, että koronapassin käyttö pitäisi käsittää koko ravintolan aukioloajan. Silloin saadaan se hyöty koronapassista mikä on ollut näiden meidän laskelmiemme perustana, Helve sanoi THL:n ja STM:n koronainfossa torstaina.

Myös sosiaali- ja terveysministeriön strategiajohtaja Pasi Pohjola totesi, ettei koronapassien tarkastaminen vasta puolen yön aikaan ole paras tapa.

– Tässä ehkä peräänkuuluttaisin myös toimijoiden vastuullisuutta oman asiakaskuntansa suojelemiseksi. Sinänsä tämä ei ole lainvastaista ainakaan niiden tulkintojen pohjalta, joita on tehty. Tämä on asia, johon joudutaan kiinnittämään jatkovalmistelussa huomiota, Pohjola sanoi.