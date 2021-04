THL: kaksi uutta koronakuolemaa, tehohoidossa on 36 potilasta

Suomessa on raportoitu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n mukaan kaksi uutta koronavirukseen liittyvää kuolemantapausta. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Koronakuolemia on kirjattu maassa koko pandemian aikana nyt 893.

Sairaalahoidossa on kaikkiaan 163 koronapotilasta, joista tehohoidossa on 36.

Koronatartuntojen ilmaantuvuus on Suomessa nyt 83 tartuntaa kahdessa viikossa sataatuhatta asukasta kohden. Myös ilmaantuvuusluku on ollut laskussa.

THL kertoi aiemmin, että tänään on todettu 214 uutta koronavirustartuntaa.

Tartuntoja on raportoitu kahden viikon aikana 4 600, kun edeltävien kahden viikon aikana niitä raportoitiin runsaat 7 500. Uusien tapausten määrä on vähentynyt yli 2 900:lla.

Koronavirusrokotteen ensimmäisen annoksen on saanut Suomessa lähes 1 342 000 ihmistä. Toisen annoksen saaneita on runsaat 124 000, THL kertoo. Ensimmäisen rokoteannoksen on saanut lähes neljännes väestöstä.

Suomessa on tehty hieman yli 4,3 miljoonaa koronatestiä. Vuorokaudessa testejä tehtiin nyt runsaat 33 000.