THL: Koronaan kuollut 304 Suomessa – uusia varmistettuja kuolemantapauksia kolme

Suomessa on kolme uutta varmistettua koronavirukseen liittyvää kuolemaa, kertoo THL.

Demokraatti.fi/STT

Yhteensä koronaan liittyviä kuolemia on 304.

Vahvistettuja koronavirustartuntoja on yhteensä 6 443, joista 44 on uusia. Sairaalahoidossa olevien määrä on kasvanut eilisestä kuudella ja yhteensä sairaalahoitoa vaativia potilaita on 118.

Sen sijaan tehohoidossa olevien määrä on laskenut eilisestä viidellä. Nyt tehohoidossa on 20 ihmistä.