THL: Koronakuolemia raportoitiin 18 – luvussa mukana takautuvasti kirjattuja kuolemia

Koronavirukseen liitettyjä kuolemia on Suomessa viimeisen vuorokauden aikana raportoitu 18 kappaletta, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Mukana on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) alueella takautuvasti kirjattuja tapauksia. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Sairaalahoidossa koronaviruksen aiheuttaman taudin vuoksi on 295 ihmistä, joista 180 on erikoissairaanhoidon osastoilla ja 65 perusterveydenhuollon osastoilla. Tehohoidossa on 50 koronapotilasta.

Sairaalassa olevien määrä on laskenut eilisestä yhdeksällä. Tehohoidossa olevien määrässä ei ole muutosta.

Koronavirustautiin liitettyjä kuolemia on todettu Suomessa koko pandemian aikana kaikkiaan 844.