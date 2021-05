THL: Koronatartuntoja tänään 289

Viimeisten kahden viikon aikana on todettu 2 896 tartuntaa, mikä on 93 vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Pandemian alusta saakka Suomessa on raportoitu kaikkiaan 90 687 koronatartuntaa.

Mahdollisista koronaan liittyvistä uusista kuolemantapauksista ja rokotusten edistymisestä kerrotaan myöhemmin iltapäivällä.

Koronaviruksen kahden viikon ilmaantuvuus sataatuhatta asukasta kohden on noin 52, kun se edellisellä kahden viikon jaksolla oli noin 54. THL:n tietojen mukaan suurin ilmaantuvuusluku on tällä hetkellä Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä, jossa se on yli 160 ja Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirissä, jossa se on yli 110.