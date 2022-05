THL laajentaa suositusta neljänsistä koronarokotuksista iäkkäille – muulle väestölle neljäs kierros mahdollinen syksyllä

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) laajentaa suositustaan neljänsistä koronarokotteista. Neljättä annosta suositellaan nyt myös niille iäkkäille, jotka ovat järjestetyn kotihoidon tai omaishoidon piirissä sekä muillekin iäkkäille, joiden terveys ja toimintakyky ovat heikentyneet. DEMOKRAATTI Demokraatti

Aiemmin neljättä koronarokotetta eli toista tehosteannosta on suositeltu 12 vuotta täyttäneille vakavasti immuunipuutteisille, 80 vuotta täyttäneille ja kaikille hoivakodeissa asuville iäkkäille.

THL muistuttaa, että hoivakodeissa asuvien lisäksi myös säännöllisessä kotihoidossa olevien iäkkäiden terveys voi olla alentunut monien sairauksien ja ikääntymisen seurauksena. Tällöin lieväkin infektio saattaa heikentää heidän pärjäämistään kotona. Toimintakyky voi romahtaa ja kotihoidosta joudutaan siirtymään infektion vuoksi terveyskeskuksen vuodeosastolle tai sairaalaan.

– Neljänsillä koronarokoteannoksilla pyritään estämään lieväoireistakin koronainfektiota tässä haavoittuvassa väestönosassa ja siten mahdollistamaan kotona asuminen mahdollisimman pitkään. Se ehkäisee osaltaan myös perusterveydenhuollon vuodeosastojen ylikuormittumista, THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek sanoo tiedotteessa.

THL:n mukaan alle 80-vuotiaille kolme rokoteannosta antaa hyvän suojan vakavaa koronatautia vastaan, mutta 80 vuotta täyttäneillä kolmen rokoteannoksen suojateho ei ole yhtä hyvä eikä pitkäkestoinen kuin nuoremmilla.

THL:n tämänhetkisen arvion mukaan muulle väestölle neljänsistä annoksista on suurempi lääketieteellinen hyöty, jos ne jaetaan myöhemmin. THL kertoo varautuvansa laajempaan neljänteen rokotekierrokseen viimeistään syksyllä.

– Neljännen rokoteannoksen antamisen ajankohta laajemmin väestölle täytyy miettiä tarkoin. Tehosteannoksesta saatava kansanterveydellinen hyöty on arvioiden mukaan oleellisesti vähäisempi laskevan kuin juuri nousevan epidemian aikana. Tämä korostuu tilanteessa, jossa valtaosalla väestöstä on rokotusten synnyttämä tai rokotusten ja infektion yhteisvaikutuksena erittäin hyvä suoja taudin vakavaa muotoa vastaan. Vaste neljänteen rokoteannokseen on todennäköisesti sitä parempi mitä pidempi aika kolmannen ja neljännen annoksen välillä on, THL:n tutkimuspäällikkö Merit Melin kertoo tiedotteessa.