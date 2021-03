THL: Neljä uutta koronakuolemaa, tehohoidossa on 50 koronapotilasta

Suomessa on todettu neljä uutta koronaviruksen aiheuttamaan tautiin liittyvää kuolemaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Yhteensä Suomessa on kirjattu nyt 826 virukseen liittyvää kuolemaa epidemian alusta lähtien.

Sairaalahoidossa koronaviruksen aiheuttaman taudin vuoksi on 304 ihmistä, joista tehohoidossa on 50. Tehohoitopotilaiden määrä on laskenut eilisestä neljällä, ja sairaalahoidossa on kaikkiaan yhdeksän ihmistä eilistä vähemmän.

Aiemmin tänään kerrottiin 420 uudesta koronavirustartunnasta.