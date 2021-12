THL: Omikronia ei löytynyt Suomesta

Tutkituista kahdesta näytteestä toinen osoittautui sekvensoinnissa deltavariantiksi, jossa havaittiin PCR:ssä tunnistettava muutos. Toinen näyte tutkitaan vielä uudestaan, koska näytteen virusmäärä oli alhainen.

Edellä mainittujen tapausten lisäksi Suomessa on havaittu kolme uutta omikronepäilyä, jotka myös sekvensoidaan variantin selvittämiseksi. Tulokset varmistuvat lähipäivinä. THL:n mukaan on varsin todennäköistä, että epäiltyjä tapauksia todetaan edelleen lisää.

Kansallisessa koronavarianttien otospohjaisessa seurannassa ei myöskään ole havaittu omikronvarianttia.

WHO on lisännyt omikronvariantin variant of concern (VOC) -seurantalistalle.