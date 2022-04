THL: Pandemia ja henkilöstöpula kasvattivat hoitovelkaa

Pitkittynyt koronapandemia ja sosiaali- ja terveysalan henkilöstöpula kasvattivat hoitovelkaa, selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n julkaisemasta kansallisesta arviosta. Tilanne on vaikuttanut erityisesti nuoriin, haavoittuvassa asemassa oleviin ja vanhuksiin. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

THL:n mukaan nuorten ahdistuneisuus- ja masennusoireilu on kääntynyt jyrkkään kasvuun, ja psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa hoitotakuuajan ylittäneiden määrä on moninkertaistunut vuodesta 2019 vuoteen 2021. Ikääntyneiden palvelutarpeiden arvioinnit ovat viivästyneet, ja kotihoidon palveluiden saanti on ollut rajoittunutta.

Sote-alan työvoimapula on laajentunut nopeasti yhä useampiin ammattiryhmiin kuten sairaanhoitajiin ja lähihoitajiin. THL katsoo kuitenkin, että kunnat ja kuntayhtymät ovat selvinneet koronapandemian aiheuttamasta merkittävästä lisäkuormasta suhteellisen hyvin.