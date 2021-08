THL rokotusten etenemisestä: 70 prosenttia väestöstä on saanut koronarokotteen ensimmäisen annoksen

Koronarokotteen ensimmäisen annoksen on saanut 70 prosenttia koko Suomen väestöstä, kertoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) perjantaina. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Ensimmäisen rokoteannoksen saaneiden määrä nousi torstaista noin 20 500:lla.

Toisen annoksen rokotuskattavuus oli perjantaina 44,8 prosenttia. Toisen rokoteannoksen saaneiden määrä kasvoi vuorokaudessa noin 39 000:lla.

Prosenttiluvuissa otetaan huomioon koko Suomen väestö, ei vain rokotettava väestö eli yli 12-vuotiaat.

Suomessa raportoitiin perjantaina 684 uutta koronavirustartuntaa. Kahden viime viikon aikana oli raportoitu 9 993 tartuntaa, mikä on 1 538 tartuntaa enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Koronaviruksen aiheuttaman taudin vuoksi sairaalahoidossa kerrottiin olevan 99 ihmistä, joista 29 oli tehohoidossa.

Rokotettujen taudinkuva usein lievä

Hyvin pieni osuus kahden rokoteannoksen saaneista on saanut koronatartunnan, ilmenee THL:n rekistereihin pohjautuvasta selvityksestä. Täysin rokotettujen taudinkuvan kerrottiin myös olevan useimmiten lievä.

Täysin rokotetuksi katsotaan henkilö, joka on saanut kaksi koronarokoteannosta ja jonka toisesta rokotuksesta on kulunut viikko.

THL:n mukaan 56 henkilöä 100 000:sta täysin rokotetusta on saanut rokotuksesta huolimatta koronavirustartunnan.

Rokotusten aloittamisesta lähtien kaikkiaan 248:aa rokotettua henkilöä on hoidettu vuodeosastolla ja 42:ta tehohoidossa koronavirustaudin vuoksi. Heistä kaksi annosta saaneita on ollut yhteensä 53 henkilöä, joista vuodeosastolla on ollut 48 ja tehohoidossa viisi, THL kertoi.

Ilmaantuvuus edelleen suurinta Husin alueella

Koronaviruksen valtakunnallinen ilmaantuvuus oli perjantaina 180 tartuntaa 100 000 asukasta kohden viimeksi kuluneilta kahdelta viikolta. Tätä edeltäviltä kahdelta viikolta ilmaantuvuusluku oli 153. Luvut ovat pyöristettyjä.

Eniten korona jyllää edelleen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) alueella, jossa taudin ilmaantuvuusluku oli 303. Paljon koronatartuntoja suhteessa asukaslukuun oli myös Lapin (265) ja Varsinais-Suomen (190) alueilla.