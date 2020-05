THL: Suomalaisten sosiaalinen kanssakäyminen vähentynyt merkittävästi

Koronaepidemia on vähentänyt merkittävästi suomalaisten sosiaalista kanssakäymistä, selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kyselytutkimuksesta.

Demokraatti.fi/STT

Yli 60 prosenttia työikäisistä kertoi, että yhteydenpito ystäviin ja sukulaisiin on vähentynyt. Joka kolmas vastaaja koki, että yksinäisyyden tunne on lisääntynyt.

Tutkimuksessa kysyttiin myös tutkittavien toiveikkuutta tulevaisuuden suhteen. Vastaajista yli 40 prosenttia koki toiveikkuuden vähentyneen. Naiset kokivat näin hieman miehiä useammin.

THL:n kysely selvitti koronaepidemian ja sen rajaamistoimien vaikutuksia laajasti väestön terveyteen ja hyvinvointiin. Tutkimus on toteutettu osana koronaepidemian serologista väestötutkimusta, jossa selvitetään, kuinka suurelta osalta väestöä löytyy koronaviruksen vasta-aineita.

Tutkimukseen kutsutaan joka viikko noin tuhat satunnaisesti valittua 18–69-vuotiasta. Tietojen keruu on aloitettu 28. huhtikuuta. Tähän mennessä vastauksia on saatu vajaat 1 400.

Hammashoitoaika uusiksi 60 prosentilla

Vain joka kymmenes työikäinen kertoi käyneensä vastaanotolla pitkäaikaissairauden vuoksi ja joka neljäs muusta syystä maaliskuun alun jälkeen.

Alustavien tulosten perusteella näyttää siltä, että suunnitellut käynnit ovat osittain jääneet toteutumatta. Hammashoitoa tarvinneista 59 prosenttia kertoo, että joko itse tai palvelunjärjestäjä on perunut tai siirtänyt vastaanottoajan. Vastaavasti 37 prosentilla on jäänyt toteutumatta neuvola- tai vastaava käynti. Pitkäaikaissairaista suunniteltu käynti on jäänyt toteutumatta kolmanneksella vastanneista.

THL:n mukaan samansuuntaisia havaintoja on todettu kansainvälisesti. THL muistuttaa, että suunniteltujen ja tarpeellisten hoitokäyntien viivästyminen voi pahentaa ongelmia ja sairauksia.

Elintapojen muutoksesta kysyttäessä yli kolmannes kertoi napostelun lisääntyneen korona-aikana. Vastaajista yli kolmannes kertoi vapaa-ajan liikunnan vähentyneen, mutta toisaalta lähes yhtä suuri osuus arvioi sen lisääntyneen.