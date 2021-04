THL: Suomessa 429 uutta koronatartuntaa

Uusien koronavirustapausten määrä vähentyi Suomessa jo ennen pääsiäistä, ja tämä laskusuuntaus jatkuu edelleen, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. DEMOKRAATTI Demokraatti

THL:n mukaan Suomessa on todettu 429 uutta koronavirustartuntaa. Taudin ilmaantuvuus on nyt noin 133 tartuntaa 100 000:ta asukasta kohden viimeisten kahden viikon aikana ja ilmaantuvuus on alentunut koko maan tasolla.

THL arvioi, että annetut suositukset ja rajoitukset sekä ravitsemisliikkeiden sulku ovat selvästi olleet vaikuttavia. Hyvä suuntaus voidaan saada jatkumaan, kun rajoituksia pidetään edelleen yllä eikä niitä pureta liian aikaisin eikä nopeaan tahtiin.

Ylilääkäri Taneli Puumalaisen mukaan vielä ei tiedetä, onko pääsiäisen vietolla ollut vaikutusta epidemian kulkuun. Tämä selviää vasta ensi viikolla.